Каменських, Потап і Кароль повеселилися на феєричному концерті "Время и Стекло"

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофєєва та Позитив відіграли яскраве шоу VISLOVO в Києві

У суботу, 5 жовтня в київському Палаці Спорту відбулася гучна музична тусовка VISLOVO - група "Время и Стекло" відіграла феєричне шоу, виконавши свої хіти і нові треки. Грандіозну подію відвідали багато зірок шоу-бізнесу - наприклад, Тіна Кароль, яка танцювала разом з колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою. Ну і звичайно ж сам продюсер Потап з нинішньою дружиною Настею Каменських.

Яскравими фото репер поділився в Instagram, зазначивши, що "це було світове шоу за всіма статтями".

Фото: Потап на концерті Время и Стекло (instagram.com/realpotap)

Не стала відставати і Каменських, яка поділилася цілою серією забавних селфи з чоловіком, зроблених в дзеркалі. Артисти обрали яскравий одяг, який гармоніював один з одним - так, Настя прийшла у шкіряній міні-спідниці, ботфортах і шкіряній куртці з яскравими нашивками. У дуже схожій куртці, а також картатих штанях і незмінній кепці був і Потап.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Ми сьогодні з Льошкою так від#vislovo на концерті ВіС! Хлопці, спасибі вам величезне! Ви нереальні", - поділилася враженнями співачка.

А от Тіна Кароль веселилася в квітчастій сукні та картатому плащі в компанії свого піар-директора і екс-дружини Потапа Ірини Горової.

Фото: Тіна Кароль на концерті Время и Стекло (instagram.com/tinakarol_fantina)

Надя Дорофєєва змінила кілька ефектних костюмів і разом з Позитивом завела зал по повній.

Фото: Надя Дорофєєва та Поизитив з групи Время и Стекло (instagram.com/positiff_mzg)

Фото: Надя Дорофєєва (orest.com.ua)

Відео: учасниця групи Время и Стекло Надя Дорофєєва (instagram.com/dorofeevafanpage)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в білизні і ботфортах розбурхала мережу пікантним фото.

До речі, Потап відверто зізнався, що йому не подобається у відносинах з Настею Каменських.