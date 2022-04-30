KALUSH Orchestra зняли новий кліп до хіту "Стефанія": подивіться його обов'язково (відео)
KALUSH Orchestra, які у 2022 році представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, зняли новий кліп до свого хіта "Стефанія". Цей кліп був записаний у Будинку вчених у Львові, спеціально для вечірки"Дім Євробачення".
Відео вже розмістили на офіційному YouTube-каналі Євробачення.
Перші кадри відеоролика відразу вражають - музиканти входять в зал Будинку вчених, де на підлозі розкладені матраци з постіллю. Це символізує прийом вимушених переселенців, які шукають притулку в містах України від російських обстрілів і бомбардувань.
Також музиканти трохи поміняли й звучання мелодії до композиції "Стефанія". На початку пісні тепер чітко звучать цимбали. А далі - змінена барабанна партія. В цілому вся пісня звучить інакше.
Нове звучання хіта "Стефанія" припало до смаку і численним шанувальникам. Вони відзначили в коментарях, що в такому варіанті пісня звучить більш цікаво.
- У цій версії мелодія солодша і викликає мурашки по шкірі, ніж в оригіналі. Удачі, хлопці, привіт з Туреччини!
- Матраци на підлозі у Львові ... цей символізм б'є в саме серце. Спасибі, хлопці, за відмінну версію! Удачі вам.
- Я чула біль у їхніх голосах, і це в поєднанні з моторошною мінімалістичністю виконання викликало у мене мурашки по шкірі.
- Абсолютно дивно у всіх можливих відносинах. Удачі в Турині.
- Ця версія сприймається по-іншому. У мене серце розривається, сльози на очах, хоча чула пісню вже багато разів.
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