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Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 13:38
Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка поділилася своєю радістю

Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників – її фото стають все більш провокаційними і відвертими. Якщо раніше співачка позувала в елегантних вбраннях, часом пікантних і ефектних, то зараз її знімки стали відверто сексуальними і привабливими. Українська поп-діва поступово знімає з себе все, розбурхуючи мережу дуже гарячими знімками, демонструючи відсутність білизни і свої розкішні форми.

Так, на свіжих кадрах вона вирішила показати ідеальний рельєфний плоский животик, адже навіть на карантині співачка не розслаблялася, а активно займалася в залі у себе вдома і на свіжому повітрі. Вона позує в короткій чорній блузці-топі з затяжками на грудях і довгим рукавом, а також довгій спідниці. Її волосся укладене в красиву акуратну зачіску, макіяж – природний і натуральний.

На портретному фото Тіна сміється, а адже такі кадри на її сторінці можна зустріти не часто. Знімок вийшов дуже живим і емоційним.

Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність

Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність

Який прес! Тіна Кароль оголила плоский животик, розвіявши чутки про вагітність

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Вільна - дует з @the_hardkiss отримав премію "Балада року" за версією премії "Золота Жар-птиця", – поділилась своєю радістю зірка.

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До речі, під фотосетом прихильники почали бурхливо обговорювати зовнішній вигляд артистки. Виявилося, що її підозрювали в цікавому положенні, але сталевий прес розставив всі крапки над і.

  • Ну шо, питання про вагітність відпадають?
  • Тін, ти спеціально таке плаття наділа?
  • Який прес
  • Я випала в осад ,як же гарно
  • Нереально красива

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль з сином Веніаміном піднялася на найвищу гору України – Говерлу.

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Автор: Lite

Теги Новини України Тіна Кароль
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