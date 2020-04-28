Яке щастя! Олена Кравець зворушила фото сплячих двійняшок і зробила незвичайне зізнання

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

Перша леді "Жіночого кварталу" поділилася досвідом, як укласти малюків спати

Олена Краец нещодавно зробила щиросерде зізнання – вона з великою родиною втекла з Києва до Одеси, адже столиця ще менше двох тижнів тому задихалася в диму, тому перша леді студії "Квартал 95" прийняла рішення відвезти дітей (дочку Машу і близнюків Каю і Ваню) до моря. Маленьким непосидам корисно було подихати цілющим повітрям, а їх мама не упустила можливість зробити пару кадрів. Дітки стали частіше з'являтися на сторінці шоувумен в Instagram. Так, Олена навіть зважилася показати милий кадр зі сплячими малюками.

На фото двійнята Катя і Ваня, яким незабаром виповниться 4 роки, міцно сплять в ліжку, обнявши смішного плюшевого кота. А ось їх мамі довелося непросто, поки вона вклала своїх непосид в ліжко.

"Фух... Сплять, нарешті. Три казки, два компоту, знову книжка, вибір "а з ким я буду спати?!" та довгий пошук улюбленого товстого кота... Потім знову "почитай" і "мам, мені треба сказати тобі секрет..". Потім, вырубились. Але, друзі, які ж круті дитячі книжки зараз! Зізнаюся чесно, я фанат дитячої літератури. Деякі книги купую ніби малюкам на майбутнє, але насправді - собі сьогоднішньої. І вирішила, що хочу поділитися з вами і вашими гномиками своїми знахідками! Так що завтра почитаю одну чудову історію", - пообіцяла Олена.

Фото: двійнята Олени Кравець (instagram.com/lennykravets)

Підписники головною "квартальщиці" прийшли в захват від її ідеї, а окремого захоплення заслужив зворушливий знімок діток.

Які милі

Сплять втомлені діти

Супер, хай ростуть здоровими і щасливими

Котики

Яке щастя!

Які славнючі

Здоров'я і щастя маляткам!

Які солодкі дітки

Такі миленькі. Ось тільки зараз наші дітки отримують ту увагу, яку ми як би трохи недодали. А зараз вони цією увагою насолоджуються. І це я бачу по своїх рідних

Мімішне щастя

Скріншот коментарів

Раніше Олена Кравець похвалилася фото від синочка Вані. Хлопчик зробив кадр з мамою і показав, як саме він її бачить.