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"Які солодкі": Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 09:44
"Які солодкі": Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча відвідує батьків у рідному місті

Регіна Тодоренко не сидить на місці - ведуча встигла відпочити з однорічним синочком Михайлом на острові Балі, де знову повернулася до занять серфінгом і захоплювала підтягнутою фігурою в купальниках. Однак до Нового року вони повернулися додому і відзначили свято втрьох разом з чоловіком і батьком Владом Топаловим. Зірка "Орла і Решки" зізналася, що це велика рідкість, і вона була дуже щаслива зустріти 2020 рік у колі сім'ї в їх "барлозі". А в січні артистка поїхала провідати батьків у рідне місто Одесу разом з малюком.

Саме там вони зустріли і "старий" Новий рік. В честь свята Регіна поділилася на своїй сторінці в Instagram затишним домашнім фото з маленьким Майклом. На знімку мама й син сидять на сходах, тримаючи в руках пляшку. Вікно поруч з ними прикрашене ялиновими гілками, що додає кадру особливої атмосфери.

Тодоренко ніяк не стала підписувати фото, лише залишила хештеги #СтарыйНовыйГод і #матьмайкла.

&quot;Які солодкі&quot;: Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси

Фото: Регіна Тодоренко з сином Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов, який залишився в Москві і сумує за своїми, залишив у коментарях багато-багато сердечок.

Шанувальники залишилися в захваті від ніжного кадру і залишили багато зворушених відгуків.

  • Чарівна
  • Яка гарна фотографія!!!Регіна, чарівно!!
  • який милий Ведмедик
  • Які ви солодкі
  • Не можу надивитися на вашу прекрасну сім'ю, щастя вам, і нехай хлопчик росте здоровим
  • Який вже великий
  • Чудові
  • милі та позитивні! Здоров'я Вам Регіна
  • Дуже мило і дуже по-сімейному
  • Як же швидко і не помітно зростають дітки. Здоров'я Вам та Вашим родинам , нехай все у вас буде пучком
  • Сама ніжність
  • Региночка - супер мама

&quot;Які солодкі&quot;: Регіна Тодоренко зворушила домашнім фото з сином з Одеси

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко в Одесі раптово змінила імідж і похвалилася новою зачіскою.

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