Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів

Тіна Кароль на досягнутих результатах не зупиняється! Не так давно співачка викликала неабияку хвилю захоплення з боку відданих шанувальників, поділившись з ними бекстейджем нової модної фотосесії. При цьому всі опубліковані знімки відрізняються підкресленою відвертістю. Але варто зауважити — без вульгарності. Наприклад, Кароль опублікувала напівоголені фото. Тоді співачка з'явилася в шовковому боді, декорованому камінням "Сваровскі".

На нових знімках Тіна позує в черговому стильному, але не менш провокаційному луці. На співачці — вільні короткі шорти і топ з відкритим декольте від українського бренду Аrtemklimchuk. Образ доповнює плащ теракотового кольору, а також вже знайомі нам по попереднім зйомкам туфлі-човники Louis Vuitton.

Зачіска — класичні для образу Кароль об'ємні локони, які кокетливо спадають на плечі. А також фірмова червона помада — без неї ніяк.

Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

І все ж привернули увагу шанувальників стрункі ніжки Кароль. Підписники буквально в один голос зазначили, що у Тіни відмінна фігура. І їй потрібно частіше демонструвати довгі ноги.

"Витонченість просто неймовірна"

"Ви як квітка — так само красиві і ніжні"

"Жіночність у кожному міліметрі. Ненав'язливо, "смачно". Супер!"

"Зайшла почитати коментарі, всі пишуть про ноги, тепер не можу відірватися від її ніг"

"Класні ноги"

"Радуєш нас кожен день своєю красою"

"Ну класні ноги, класні"

"Тінааа, що ти робиш зі мною?"

"З кожним днем все красивіше і красивіше. Не перестаєте дивувати"

"Краща модель"

"І от як тепер дихати?"

Попередня поява Кароль було не менш виразною (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні в білизняному стилі.

А раніше Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом для українського Vogue.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії