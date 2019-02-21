Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом

Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів
Тіна Кароль на досягнутих результатах не зупиняється! Не так давно співачка викликала неабияку хвилю захоплення з боку відданих шанувальників, поділившись з ними бекстейджем нової модної фотосесії. При цьому всі опубліковані знімки відрізняються підкресленою відвертістю. Але варто зауважити — без вульгарності. Наприклад, Кароль опублікувала напівоголені фото. Тоді співачка з'явилася в шовковому боді, декорованому камінням "Сваровскі".
На нових знімках Тіна позує в черговому стильному, але не менш провокаційному луці. На співачці — вільні короткі шорти і топ з відкритим декольте від українського бренду Аrtemklimchuk. Образ доповнює плащ теракотового кольору, а також вже знайомі нам по попереднім зйомкам туфлі-човники Louis Vuitton.
Зачіска — класичні для образу Кароль об'ємні локони, які кокетливо спадають на плечі. А також фірмова червона помада — без неї ніяк.
Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
І все ж привернули увагу шанувальників стрункі ніжки Кароль. Підписники буквально в один голос зазначили, що у Тіни відмінна фігура. І їй потрібно частіше демонструвати довгі ноги.
Попередня поява Кароль було не менш виразною (фото: instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні в білизняному стилі.
А раніше Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом для українського Vogue.
Тіна Кароль: цікаві факти біографії