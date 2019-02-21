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Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.02.2019 - 16:01
Які ніжки! Тіна Кароль приємно здивувала шанувальників стильним образом
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль не була б собою, якби не інтригувала час від часу фанатів

Тіна Кароль на досягнутих результатах не зупиняється! Не так давно співачка викликала неабияку хвилю захоплення з боку відданих шанувальників, поділившись з ними бекстейджем нової модної фотосесії. При цьому всі опубліковані знімки відрізняються підкресленою відвертістю. Але варто зауважити — без вульгарності. Наприклад, Кароль опублікувала напівоголені фото. Тоді співачка з'явилася в шовковому боді, декорованому камінням "Сваровскі".

На нових знімках Тіна позує в черговому стильному, але не менш провокаційному луці. На співачці — вільні короткі шорти і топ з відкритим декольте від українського бренду Аrtemklimchuk. Образ доповнює плащ теракотового кольору, а також вже знайомі нам по попереднім зйомкам туфлі-човники Louis Vuitton.

Зачіска — класичні для образу Кароль об'ємні локони, які кокетливо спадають на плечі. А також фірмова червона помада — без неї ніяк.

Тіна Кароль

Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

І все ж привернули увагу шанувальників стрункі ніжки Кароль. Підписники буквально в один голос зазначили, що у Тіни відмінна фігура. І їй потрібно частіше демонструвати довгі ноги.

  • "Витонченість просто неймовірна"
  • "Ви як квітка — так само красиві і ніжні"
  • "Жіночність у кожному міліметрі. Ненав'язливо, "смачно". Супер!"
  • "Зайшла почитати коментарі, всі пишуть про ноги, тепер не можу відірватися від її ніг"
  • "Класні ноги"
  • "Радуєш нас кожен день своєю красою"
  • "Ну класні ноги, класні"
  • "Тінааа, що ти робиш зі мною?"
  • "З кожним днем все красивіше і красивіше. Не перестаєте дивувати"
  • "Краща модель"
  • "І от як тепер дихати?"

Кароль

Попередня поява Кароль було не менш виразною (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що до цього Тіна Кароль запаморочила голову млосним фото у відвертій сукні в білизняному стилі.

А раніше Тіна Кароль викликала фурор в мережі незвичайним образом для українського Vogue.

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