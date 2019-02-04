"Які ви гарні": Віра Брежнєва замилувала мережу ніжним поцілунком з чоловіком

Співачка поділилася зворушливим відео зі святкування свого дня народження

Известная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ранее "взорвала" сеть пикантными снимками с Мальдивских островов, отпраздновала 3 февраля свой день рождения - артистке исполнилось 37 лет. На своей странице в Instagram она поделилась теплым видео, на котором показала, как и с кем отмечала праздник.

В ролике друзья поют ей "С днем рождения, Вера", а сама исполнительница сидит рядом с супругом, продюсером Константином Меладзе, и с улыбкой смотрит на кусочек тортика со свечкой. В конце видео Брежнева задувает свечу и обменивается нежным поцелуем с мужем.

"Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца, вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ. спасибо вам за то, что я почувствовала вчера. и дело даже не количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! это моя движущая сила, спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!! #37 #людилюбитедругдруга", - прокомментировала публикацию певица.

Видео: (instagram.com/ververa)

Поклонники засыпали знаменитость поздравлениями и пожеланиями счастья, а также отметили, что они с Меладзе очень красивая пара, а видео получилось очень милое и трогательное. Кроме того, многие пользователи сети восхитились тем, как Брежнева выглядит в 37 лет.

"Вы такая чудесная пара с Константином! Душа за вас радуется! Счастья вам и долгих лет совместной жизни!";

"Женщина красивая внутри и снаружи! любви, здоровья, пусть исполнятся все мечты!";

"С днем рождения! Большого счастья и крепкого здоровья дружной семье!";

"Как мило!!! Так радоваться пироженке! Совсем девочка! Оставайтесь такой же юной всегда! С днем рождения!!!";

"Какие вы красивые с Константином... надеюсь что через лет 30-40-50... будут по тв рассказывать про историю вашей любви с ним";

"Господи какие вы...без слов... вдохновение.. счастья счастья счастья!";

"В 37 выглядеть так это большой труд, Поздравляю, оставайтесь такой прекрасной на всю жизнь", - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, шикарная Вера Брежнева покорила ярким пляжным фото с отдыха на Мальдивах.

К слову, по прибытию на Мальдивы Веру Брежневу восхитила не только островная райская красота, а также впечатлили условия в отеле – ванна артистки стояла на улице, что стало приятным дополнением для отличного отдыха и ярких фото.

Видео: РБК-Украина