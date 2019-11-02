Яка смачна! Леся Нікітюк спантеличила мережу самим "страшним костюмом для дівчини"

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча збентежила провокаційним знімком

Леся Нікітюк – володарка не тільки іскрометного почуття гумору, але і стрункої фігури. Теледіва вміє посміятися над собою та іншими, причому робить це майстерно й філігранно, саме тому Леді Ле завоювала народну любов і визнання. Так, під час відпочинку в Єгипті, куди ведуча вирушила після насичених знімальних буднів, вона продемонструвала на честь Хеллоуїна "найстрашніший костюм для дівчат".

В Instagram теледіва опублікувала дуже провокаційне кумедне фото. На знімку вона позує на залитому сонцем пірсі. При цьому фотограф, що знімає зірку, тримає в руках рум'яну булочку, якою повністю закрив тіло Лесі. Шанувальникам залишилося тільки милуватися стрункими ніжками ведучої.

"Найстрашніший костюм для дівчини на Halloween", - прокоментувала Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлібна" тема зацікавила шанувальників Лесі не на жарт – вони почали залишати кумедні коментарі упереміш з компліментами. Але найбільше їх турбувало питання: хто ж знімає зірку, адже в кадрі чітко видно чоловічу руку.

Яка симпатична булочка

Соковита свіжа булочка

Оригінально

Яка смачна булочка

А мене більше цікавить, чия чоловіча рука тобе фоткає?

Судячи по фігурі Лесі, їй це не загрожує

Вау, зате смачна

Тааак, тепер розпочнеться анатомічний аналіз всіх пальців і ногтьових пластин потенційних кавалерів Лесі

Блін, Леся це ідея для костюма на наступний рік

Донья Батонья!

А чия то ручка тримає ту булочку?

Скріншот коментарів

До речі, Леся вже повернулася з сонячного курорту в Київ, де знову приступила до чергових зйомок

Раніше Леся Нікітюк засвітила фігуру в бікіні на ефектному відео з Єгипту.