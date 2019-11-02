Яка смачна! Леся Нікітюк спантеличила мережу самим "страшним костюмом для дівчини"

Ведуча збентежила провокаційним знімком
Леся Нікітюк – володарка не тільки іскрометного почуття гумору, але і стрункої фігури. Теледіва вміє посміятися над собою та іншими, причому робить це майстерно й філігранно, саме тому Леді Ле завоювала народну любов і визнання. Так, під час відпочинку в Єгипті, куди ведуча вирушила після насичених знімальних буднів, вона продемонструвала на честь Хеллоуїна "найстрашніший костюм для дівчат".
В Instagram теледіва опублікувала дуже провокаційне кумедне фото. На знімку вона позує на залитому сонцем пірсі. При цьому фотограф, що знімає зірку, тримає в руках рум'яну булочку, якою повністю закрив тіло Лесі. Шанувальникам залишилося тільки милуватися стрункими ніжками ведучої.
"Найстрашніший костюм для дівчини на Halloween", - прокоментувала Леді Ле.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Хлібна" тема зацікавила шанувальників Лесі не на жарт – вони почали залишати кумедні коментарі упереміш з компліментами. Але найбільше їх турбувало питання: хто ж знімає зірку, адже в кадрі чітко видно чоловічу руку.
Скріншот коментарів
До речі, Леся вже повернулася з сонячного курорту в Київ, де знову приступила до чергових зйомок
Раніше Леся Нікітюк засвітила фігуру в бікіні на ефектному відео з Єгипту.