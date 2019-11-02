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Яка смачна! Леся Нікітюк спантеличила мережу самим "страшним костюмом для дівчини"

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 16:25
Яка смачна! Леся Нікітюк спантеличила мережу самим "страшним костюмом для дівчини"
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча збентежила провокаційним знімком

Леся Нікітюк – володарка не тільки іскрометного почуття гумору, але і стрункої фігури. Теледіва вміє посміятися над собою та іншими, причому робить це майстерно й філігранно, саме тому Леді Ле завоювала народну любов і визнання. Так, під час відпочинку в Єгипті, куди ведуча вирушила після насичених знімальних буднів, вона продемонструвала на честь Хеллоуїна "найстрашніший костюм для дівчат".

В Instagram теледіва опублікувала дуже провокаційне кумедне фото. На знімку вона позує на залитому сонцем пірсі. При цьому фотограф, що знімає зірку, тримає в руках рум'яну булочку, якою повністю закрив тіло Лесі. Шанувальникам залишилося тільки милуватися стрункими ніжками ведучої.

"Найстрашніший костюм для дівчини на Halloween", - прокоментувала Леді Ле.

Яка смачна! Леся Нікітюк спантеличила мережу самим &quot;страшним костюмом для дівчини&quot;

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Хлібна" тема зацікавила шанувальників Лесі не на жарт – вони почали залишати кумедні коментарі упереміш з компліментами. Але найбільше їх турбувало питання: хто ж знімає зірку, адже в кадрі чітко видно чоловічу руку.

  • Яка симпатична булочка
  • Соковита свіжа булочка
  • Оригінально
  • Яка смачна булочка
  • А мене більше цікавить, чия чоловіча рука тобе фоткає?
  • Судячи по фігурі Лесі, їй це не загрожує
  • Вау, зате смачна
  • Тааак, тепер розпочнеться анатомічний аналіз всіх пальців і ногтьових пластин потенційних кавалерів Лесі
  • Блін, Леся це ідея для костюма на наступний рік
  • Донья Батонья!
  • А чия то ручка тримає ту булочку?

Скріншот коментарів

До речі, Леся вже повернулася з сонячного курорту в Київ, де знову приступила до чергових зйомок

Раніше Леся Нікітюк засвітила фігуру в бікіні на ефектному відео з Єгипту.

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