Яка ж вона гарненька: 9-річна дочка Вікторії Бекхем підкорила мережу красою

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дівчинка росте справжньою красунею

Вікторія Бекхем часто ділиться фото своєї сім'ї, і вони по праву набирають найбільшу кількість лайків на її сторінці. Особливо шанувальники обожнюють знімки 9-річної дочки Вікторії та Девіда – Харпер Севен. Дівчинка росте справжньою красунею, і фанати під кожним її фото люблять поміркувати, на кого схожа дівчинка.

Нові фото Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На цей раз дівчинка позує не сама, а з сином знаменитого британського шеф-кухаря Гордона Рамзі і його дружини – Тани Рамзі. Харпер цілує малюка Оскара, а також грає з ним у футбол. Виглядають діти неймовірно щасливими. Зрозуміло, більше уваги фанатів Вікторії привернула саме дівчинка. Вони стали міркувати, якою великою стала спадкоємиця популярної у всьому світі сім'ї. А також – якою красивою.

Сини стали зовсім дорослими (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Це так мило», «Вона така гарненька», «Це неймовірно мило», «У тебе чудова родина. Неймовірні діти», «Вау, які гарненькі, обидва», «Так мило. Харпер зростає так швидко», «Дуже, дуже мило», «Твоя дочка просто чарівна. Дуже схожа на тебе і свого батька», «Чудове фото, прекрасні діти», «Харпер Севен – моя любов», «Ох, це просто неймовірно мило», «Ти ніколи не усвідомлюєш, як зросли твої діти, поки вони не опиняться біля дійсно дітей...», «Харпер втратила своє дитяче личко... О боже! Вона виросла», – почали міркувати шанувальники.

До речі, раніше Вікторія показала, якими дійсно дорослими стали її сини. 21-річний Бруклін і 15-річний Круз на фото виглядають справжніми молодими чоловіками. Вікторія просто не могла намилуватися дітьми, написавши, як любить їх.