"Как ты там": ALEKSEEV презентував пронизливий кліп-сповідь про пережиті почуття

Відео: YouTube/ALEKSEEV

Популярний співак ALEKSEEV (Микита Алексєєв) представив на офіційному YouTube-каналі нову відео-роботу на емоційну і драматичну композицію "Как ты там" - особисту сповідь про непрості стосунки, які тривали цілих 7,5 років і закінчилися розривом.

У кліпі відбилася вся гамма найсильніших емоцій пережитих почуттів і біль розставання, яку довелося відчути артисту. Вперше він оголила душу і відверто розповів про особисте, присвятивши свіжу композицію цій важливій сторінці свого життя.

Фото: прес-служба артиста

Глядачів зворушив душевний порив співака і його особиста історія про те, через які емоційні грані довелося пройти Микиті за період його любовних відносин.

Фото: прес-служба артиста

"Твоя музика, Микита, надихаюча. Ця пісня змушує замислитися, а чи потрібно взагалі розлучатися, якщо любите один одного. Кліп передав все - пристрасть, любов, розлуку, всі, всі. Тихе спасибі!" "Кліп шикарний! спасибі тобі і команді! Ти такий чуттєвий, красивий, я весь кліп милувалася", "Дуже особиста історія. Сповідь. Сумно", "Микита, це геніально, до мурашок по шкірі, душа розривається від емоцій, Спасибі Величезне, що через твою музику можна відчути такі різні моменти з життя. Дуже красиво знято, мені дуже сподобалося", "Чарівна гра світла й багатогранного таланту Микити!" - писали захоплені шанувальники під відео на YouTube.



Скріншоти коментарів (YouTube/ALEKSEEV)

Кліп режисирував продюсер співака, відомий український режисер-постановник Олег Боднарчук, а парнершей артиста на знімальному майданчику стала актриса Анастасія Сергеєва.

Фото:прес-служба артиста

Також 17 січня ALEKSEEV офіційно представив відео на презентації нового сезону шоу "Голос країни", учасником якого був він сам.

Раніше ми писали про те, що Маша Єфросиніна рассказала, як пережити розставання з коханою людиною.

До речі наставниця Микити Алєксєєва по шоу "Голос країни", Ані Лорак опинилася на межі розставання з чоловіком, але після відпочинку співачки в Маямі на фоні інформації про зникнення її заяви про розлучення, шанувальники вирішили, що пара помирилася.