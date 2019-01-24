"Як тут не позаздрити": Яна Соломко літала в Лондон з секретної метою

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Українська співачка заінтригувала зізнанням про те, що вона насправді робила в Лондоні

Співачка Яна Соломко похвалилася яскравими фото з Лондона і відкрила таємницю, навіщо вона полетіла в Європу.

Згідно її допису під фото, столиця Британії прийняла українку гостинно, але не прогулянки цікавилиЯну, головною метою поїздки була загадкова зустріч із людиною, яка допомагає Яні з її задумом.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

"Дякую Лондон,ти прийняв мене добре. Тут я зустрілася з людиною, яка надала мені впевненості в тому, що зараз я роблю ... Дай Бог, нова музика буде скоро", - написала співачка.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники похвалили Яну за яскравий образ в шубці і висловили припущення, що знаменитість їздила на запис нової пісні.

Скріншот: Коментарі до посту Яни Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Дуже красива і яскрава фотка"

"Яка краса, ви на тлі просто чарівність"

"Які барвисті фото ви привезли з Лондона!"

"Як же там красиво! Ви просто шикарно виглядаєте"

"Шикарна у вас шубка, на вас вона просто супер"

"Я рада за вас, що у вас є така людина в житті. Ви чудово виглядаєте"

"Яночка, ви неймовірно красива дівчина"

"Ви просто чудова жінка"

"Який прикольний колір шубки, вам дуже личить"

Скріншот: Коментарі до посту Яни Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Нова музика, ура буду чекати з нетерпінням. А ви така щаслива, у вас очі світяться"

"Як ви схудли... Ви ж ласунка як і я"

"До Лондона їздили по справах?"

"Шикарна дівчина в розкішному місті"

"Мені дуже подобається в Лондоні"

"Ось це шубка! Дуже чекаю нових пісень"

"Яночка,я просто захоплююся вашою красою"

"Вам до лиця Лондон. Круте фото"

"Дуже гарне місто, Яночка ви чудово виглядаєте, я рада за вас,що ви зустріли хорошу людину, удачі вам!"

"Ну Як тут не згрішити і не позаздрити?"

"Дуже сподобався ваш стиль одягу, а шубка взагалі приголомшлива"

"Ух ти, ви як завжди на висоті"

"Класно ,дуже хочу побувати в Лондоні"

Також ми писали, що Яна Соломко вразила шанувальників шикарною фігурою на снігу.

Яна Соломко поділилася з шанувальниками милими фото зі своєю донею. Артистка зводила трирічну Кіру на дитячий ранок в красивому атмосферному місці.

Зазначимо, що Яна Соломко розповіла, що вважає важливим у стосунках з дитиною. Вона дала кілька порад про те, як вибудувати дитиною довірливі стосунки.