Jerry Heil закохала в українську мову зірку Голлівуду (фото)

Наприкінці листопада Jerry Heil сповістила свою аудиторію про те, що від’їжджає в Америку. Там, у Голлівуді, ментором співачки став Брайан Малуф - мультиплатиновий продюсер, який працював з Мадонною, Майклом Джексоном, Queen та багатьма іншими культовими артистами.

Як Яна проводить час в Каліфорнії сьогодні і як їй вдалося закохати в українську мову одного з найвідоміших саунд-майстрів сучасності - у матеріалі Lite нижче.

Jerry Heil (фото: прес-служба співачки)

Кілька тижнів Jerry Heil під керівництвом Брайана працювала у студії Capitol Records, яка з 1940-х була колискою світової музичної індустрії.

Також Брайан знайомив та представляв Jerry керівникам глобальних музичних компаній і діячам шоу-бізу, які радо ділилися з нею досвідом та корисними контактами.

Jerry Heil (фото: прес-служба співачки)

До речі, задля нового треку, що був записаний на Capitol Records, були запрошені музиканти з Каліфорнійського університету.

Процес запису відбувався у революційному форматі Dolby Atmos, що поступово стає новим стандартом світового шоу-бізнесу.

Jerry Heil (фото: прес-служба співачки)

"Це було моєю мрією - створити альбом в такому звучанні, тому що це триста кроків вперед від звичного нам з вами звуку. Ефект такий, ніби ти всередині концертного залу - і твій улюблений виконавець грає і співає для тебе, прямо в вухо. І тепер і моя музика зазвучить так!" - каже Яна.

"Лос-Анджелес - магічне місто. До речі, Брайану, моєму ментору, настільки сподобалась звучання української мови, що він лишив її шматочок у моєму виконанні у пісні. Але скоро самі все почуєте", - інтригує співачка.

Jerry Heil (фото: прес-служба співачки)