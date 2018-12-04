Відомий голлівудський актор став батьком в десятий раз

Фото: Едді Мерфі (Getty Images)

Для обраниці Едді ця дитина стала другою, а для самого актора - десятою

57-річний американський актор Едді Мерфі став батьком в десятий раз. Його кохана, 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер народила йому сина. Про це повідомляє видання People з посиланням на офіційного представника актора.

Хлопчика, який став другою спільною дитиною для пари, назвали Макс Чарльз Мерфі.

Малюк комедіанта і моделі народився у п'ятницю, 30 листопада, вагою 2,7 кг і зростом 48,26 см.

Нагадаємо, що Едді Мерфі і Пейдж Батчер зустрічаються вже шість років, а у вересні цього року вони побралися. Про вагітність Пейдж стало відомо влітку.

Фото: Едді Мерфі і Пейдж Батчер (Getty Images)

Мерфі і Батчер, які зустрічаються вже шість років, і незабаром зв'яжуть себе узами шлюбу, вже виховують дворічну дочку Іззі. Крім того, у знаменитого актора є п'ятеро дітей від першої дружини Ніколь Мерфі: Бріа Л. Мерфі, Майлс Мітчелл, Шейн Одра, Зола Іві і Белла Захра. Пара розлучилася в 2006 році.

Паралельно, у актора з'явилося ще два сини – Ерік Мерфі в 1989 році від Полетт Маккнілі і Крістіан Мерфі в листопаді 1990 року від Тамари Гуд.

У квітні 2007 року колишня учасниця групи Spice Girls Мелані Браун народила Мерфі ще одну дитину – дочку Енджел Айріс Мерфі-Браун.

Нагадаємо, про вагітність Пейдж стало відомо в серпні - тоді папараці вдалося зняти модель під час прогулянки в сарафані, який підкреслив її помітно кругленький живіт.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що відомий актор Річард Гір у 69 років знову стане батьком. Це буде друга дитина актора.

Зазначимо, що британський актор Бенедикт Камбербетч втретє стане батьком.

Відео: РБК-Україна