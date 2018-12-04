ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Відомий голлівудський актор став батьком в десятий раз

Lite » Зірки 04.12.2018 - 10:25
Відомий голлівудський актор став батьком в десятий раз
Фото: Едді Мерфі (Getty Images)

Для обраниці Едді ця дитина стала другою, а для самого актора - десятою

57-річний американський актор Едді Мерфі став батьком в десятий раз. Його кохана, 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер народила йому сина. Про це повідомляє видання People з посиланням на офіційного представника актора.

Хлопчика, який став другою спільною дитиною для пари, назвали Макс Чарльз Мерфі.

Малюк комедіанта і моделі народився у п'ятницю, 30 листопада, вагою 2,7 кг і зростом 48,26 см.

Нагадаємо, що Едді Мерфі і Пейдж Батчер зустрічаються вже шість років, а у вересні цього року вони побралися. Про вагітність Пейдж стало відомо влітку.

Відомий голлівудський актор став батьком в десятий разФото: Едді Мерфі і Пейдж Батчер (Getty Images)

Мерфі і Батчер, які зустрічаються вже шість років, і незабаром зв'яжуть себе узами шлюбу, вже виховують дворічну дочку Іззі. Крім того, у знаменитого актора є п'ятеро дітей від першої дружини Ніколь Мерфі: Бріа Л. Мерфі, Майлс Мітчелл, Шейн Одра, Зола Іві і Белла Захра. Пара розлучилася в 2006 році.

Паралельно, у актора з'явилося ще два сини – Ерік Мерфі в 1989 році від Полетт Маккнілі і Крістіан Мерфі в листопаді 1990 року від Тамари Гуд.

У квітні 2007 року колишня учасниця групи Spice Girls Мелані Браун народила Мерфі ще одну дитину – дочку Енджел Айріс Мерфі-Браун.

Нагадаємо, про вагітність Пейдж стало відомо в серпні - тоді папараці вдалося зняти модель під час прогулянки в сарафані, який підкреслив її помітно кругленький живіт.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що відомий актор Річард Гір у 69 років знову стане батьком. Це буде друга дитина актора.

Зазначимо, що британський актор Бенедикт Камбербетч втретє стане батьком.

Відео: РБК-Україна

 

Лобода зізналася, чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки Маша Єфросиніна поділилася кумедним відео з сином
Новини України Голливуддетиактер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся