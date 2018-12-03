"Справжня француженка": Даша Астаф'єва захопила чуттєвими знімками з Парижа

Даша Астаф'єва (фото:instagram.com/da_astafieva)

У Франції українка зустрілася зі знаменитою бразильською моделлю, репортером та бізнесвумен Даніель Соуза

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка раніше показала хвилюючі пікантні фото без білизни, порадувала своїх шанувальників новими знімками під час перебування у Парижі. Кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Любов тримайте", - підписала Даша фото.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У Франції Астаф'єва зустрілася зі знаменитою бразильською моделлю, репортером та бізнесвумен Даніель Соуза.

Даша Астаф'єва і Даніель Соуза (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Знайомтеся, Даніель Соуза. Амбасадор Etalonium з Бразилії. Чудова, добра і турботлива душа... Такі теплі жінки чарують раз і назавжди! Спасибі тобі, милий друг", - підписала Даша фото.

Скрін: instagram.com/da_astafieva

Багато знімків зроблено у стилі ретро, як на плівковому фотоапараті.

Даша Астаф'єва (фото:instagram.com/da_astafieva)

У коментарях до знімків шанувальники Даші Астаф'євої захоплюються кадрами і зазначають їх глибину, а також вказують, що співачка дуже схожа на справжню француженку:

"Оце справжня француженка";

"Яка ви красива. Прям до божевілля";

"Красуня наша";

"Дар'я, ви супер-жінка! Нести таку зовнішність і залишатися душевної це величезна ноша!";

"Космос!"...

Скрін: instagram.com/da_astafieva

Як повідомлялося раніше, нещодавно Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - артистка з'явилася дуже жіночною.

Також ми писали про те, що популярна українська співачка Оля Полякова прокоментувала поцілунок з колегою Дашею Астаф'євою.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва нещодавно показала свої апетитні форми на біговій доріжці - ці епізоди також увійдуть в стрічку "Продюсер".

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Відео: РБК-Україна