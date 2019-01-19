"Щирість і позитив": DZIDZIO оригінально "хрестив" фанатів (відео)

Михайло Хома / Кадр з кліпу до пісні "Моя любов" DZIDZIO

Виконавець привітав українців перебуваючи в лікарні

Відомий український співак Михайло Хома, більш відомий як DZIDZIO, привітав своїх прихильників з великим православним святом – Хрещенням Господнім. До цього артист записував зворушливе привітання з Різдвом, в цей раз ролик вийшов більш забавним. Відео "хрещення" своїх фанатів DZIDZIO опублікував у своєму профілі в Instagram.

Співак дуже оригінально привітав своїх прихильників: він побажав їм усіх гараздів і "хрестив" шанувальників, ймовірно, гілкою кропу.

"З нагоди прекрасного свята я хочу окропити всіх своїх передплатників. Будьте здорові, веселі, а будьте щасливі, багаті! Христос хрестився в річці Йордан!" – привітав українців DZIDZIO.

Відео: (instagram.com/dzidzio)

Фанати подякували виконавця і відзначили, що він дуже щирий і позитивна людина поза свого сценічного образу.

"Михайло, Дзідзьо дуже класний і позитивний персонаж) Але під його маскою - неймовірно чудова людина з щирою любов'ю до українських традицій, української мови. Своєю справжністю ви несете таку щирість і позитив, просто не підібрати слова) Дивує) Будьте таким і далі)", "Спасибі", "дякуємо, але нехай йдуть до церкви, ти не священик", "Дякую, дуже приємно. Вас теж зі святом", - пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що Дзідзьо чекає тривала реабілітація після нападу.

Раніше повідомлялося, що прокуратура просить суд дозволити затримати нападників на Дзідзьо.