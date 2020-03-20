ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ірина Дерюгіна вперше зізналась, що була у шлюбі після розлучення з Блохіним

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.03.2020 - 16:46
Ірина Дерюгіна вперше зізналась, що була у шлюбі після розлучення з Блохіним
Ірина Дерюгіна (фото: actual.today)

Ексклюзивно у «ЖВЛ» легендарна гімнастка Ірина Дерюгіна розповіла про почуття до колишнього чоловіка Олега Блохіна, вразила зізнанням про ще одні тривалі стосунки, розповіла про серйозні травми та пригадала про конфлікт із Катериною Серебрянською.

Ще в три роки Ірина Дерюгіна вирішила – будь-що стане тренером, як її знаменита мама Альбіна Дерюгіна. Та до гімнастичної зали вона пішла не одразу – спочатку було хореографічне училище. Ірина Дерюгіна - двократна чемпіонка світу і одна з найбільш титулованих гімнасток в історії цього виду спорту.

Одного разу гімнастка отримала важку травму, після чого їй зробили операцію, а знайти найкращих спеціалістів їй допоміг прославлений футболіст Олег Блохін. Так почалася їхня історія кохання.

«Він порадив мені лікаря, відвіз до нього. Потім ми зустріли разом Новий рік. У мене було запалення мініску, перемотане коліно, але ми протанцювали з ним 10 годин. А на третій день він прийшов і каже: «Я тобі роблю пропозицію», - пригадує Ірина.

Вони одружилися у 1978 році. Їхню пару називали найкрасивішою у спорті, у подружжя народилась донька. Дерюгіна працювала, виховувала доньку та встигала допомагати чоловіку з його кар’єрою. За словами Ірини, вона доклала максимум зусиль, щоб Блохін мав можливість будувати кар’єру у Австрії, а потім став тренером у Греції: «Я можу сказати, що завдяки моїй участі Олег зміг поїхати до Греції. Я вміла вирішувати питання, домовлятися».

Ірина Дерюгіна вперше зізналась, що була у шлюбі після розлучення з Блохіним

У 2000 році пара офіційно розлучилась, бо у Блохіна з’явилася інша жінка.

«Я втомилась, може зараз і не розлучалась би. Можливо тоді мені не вистачило досвіду, терпіння, мудрості, а зараз я вже інша», - коментує розлучення Ірина.

Вся родина Дерюгіних дуже болісно переживала той період. Багато років спортсменка взагалі уникала питань про особисте. Проте, вперше у «ЖВЛ» відкрила ще один приголомшливий факт про себе: «Після Олега у мене був ще один чоловік. Шлюб тривав 10 років. Але я не хочу про нього говорити».

Гімнастка пригадала і конфлікт із Катериною Серебрянською. У середині 90-х до Олімпійських ігор Альбіна та Ірина Дерюгіни готували Катерину Серебрянську, але незадовго до поїздки між двома спортивними родинами виник серйозний конфлікт. Як стверджує сама Ірина Іванівна, причиною стало оголошення про виплату чималих преміальних за цю Олімпіаду.

«Ми багато працювали з Катею, ми її зробили, як потім вона приходить до нас і каже, що її тренером буде її мати. А нам сказала до побачення», - коментує конфлікт Ірина.

Серебрянська на Олімпіаді-96 перемогла, а не так давно заявила, що через той конфлікт ходила з охоронцями. Дерюгіна усміхається і каже: знає дуже багато подробиць тих подій, але не має бажання поливати брудом колишню підопічну.

Нагадаємо, тележурнал «ЖВЛ» показує ексклюзивні інтерв'ю та життєві історії людей, які надихають і захоплюють. Відтепер тележурнал буде виходити з понеділка по п'ятницю о 18:00. Зіркові ведучі - актор Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA розповідають про найсвіжіші новини шоу-бізнесу, політики та спорту.

Люблю перебувати одна: Ганна Різатдінова про свій ритм життя і виховання сина Почала з чистого аркуша: Ганна Різатдінова розповіла, чим їй запам'ятався 2019 рік
Новини України Ирина Дерюгинагимнастика
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся