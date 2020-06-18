ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іноді балую себе: Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2020 - 10:32
Іноді балую себе: Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що в помірних кількостях можна їсти солодке без шкоди для фігури

Настя Каменських вже давно перейшла на правильне харчування, що разом з регулярними тренуваннями дозволяє їй підтримувати струнку й підтягнуту фігуру. Однак це не означає, що співачка відмовляє собі у всьому смачненькому! Як поділилася зірка на своїй сторінці в Instagram, влітку вона іноді дозволяє собі поласувати десертом - звичайно ж, корисним і здоровим.

"Солодке при схудненні або при підтримці фігури - можна! І навіть потрібно! Але в помірних кількостях і з правильним складом!" - зауважила Настя.

Артистка вирішила поділитися з шанувальниками улюбленими рецептами ПП солодощів, які вона готує для себе.

Іноді балую себе: Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів
Настя Каменських поділилася рецептами корисних солодощів (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ділюся з вами рецептами, якими іноді балую себе і близьких! Їм їх зазвичай до 12:00, тому що хоч солодощі і ПП, але все ж вуглеводи.

Морозиво з авокадо і горіхами
Дуже ніжний, вершковий смак!

м'якоть 1 авокадо
50 г будь-яких несмажених горіхів
цедра половини лайма чи лимона
100 г рослинного молока (кокосове, мигдальне) або 100 мл вершків або 1 банан
1 ст. л. сиропу агави або стевії

Всі інгредієнти подрібнюємо в блендері до стану пюре, заливаємо отриману масу у формочки і ставимо в морозилку на 5-6 годин


Морозиво з курагою і полуницею

500 г полуниці
200 г кураги
пюре одного банана
200 мл рослинного молока
трохи ванілі

Курагу замочіть на 2 години в теплій воді. Після злийте воду і поріжте курагу на дрібні шматочки. Висипте в блендер і додайте інші інгредієнти. Подрібніть до стану пюре, залийте у формочки і чекайте 6 годин до повної заморозки!

Іноді балую себе: Настя Каменських поділилася рецептами корисних літніх солодощів

Настя Каменських може похвалитися відмінною фігурою (фото: instagram.com/kamenskux)

ПП-цукерки
100 г кураги
200 г фініків
100 г будь-яких несмажених горіхів
2 ст. л порошку кероба або какао
1 ст. л. какао-масла

Порошок кероба або какао висипати у варильну ємність, додати какао-масло і плавити на водяній бані. Виходить рідкий темний шоколад. Прибираємо з вогню

Подрібніть курагу, фініки і горіхи в блендері. Сформуйте з отриманої маси маленькі кульки і обваляйте їх в шоколаді.

Дайте 2 години охолонути в холодильнику і насолоджуйтеся! 2-3 цукерки на день буде достатньо", - докладно розповіла Каменських.

Нагадаємо, раніше спортивна Настя Каменських похвалилася стрункими ніжками - співачка показала ранкову прогулянку на велосипеді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменськихфигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся