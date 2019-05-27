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Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 12:57
Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Співачка весело провела час з чоловіком і доньками

Лілія Ребрик - відома ведуча і актриса, яка завжди виглядає стильно і елегантно і захоплює шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Вона встигає виходити в ефір, грати в театрі і при цьому бути чудовою дружиною та матір'ю двох чарівних донечок. Артистка відмінно провела час разом із сім'єю на вихідних і поділилася з фанами милими кадрами.

Разом з чоловіком Андрієм Диким і їх діточками Діаною і Поліною Лілія вирушила на дитячий майданчик, де вони чудово повеселилися, незважаючи на не дуже хорошу погоду. На фото дівчинки ніжно цілують маму і одна одну, ловлять мильні бульбашки і дуріють з батьками.

Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинкуІдеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))) А Ви чим займаєтеся?", - прокоментувала Ребрик.

Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів, називаючи їх зразковою родиною і захоплюючись красою маляток.

  • "Я обожнюю вашу родину. Ви таки молодці))"
  • "Такі милі"
  • "Дочки у вас лапулечки, старша копія тато, а Поля ну вилита мама!!!"
  • "Які ви класні"
  • "Ви дуже зразкова сім'я"
  • "Красунечки))))"
  • "Полінка кайфує. гарні"
  • "Які ж ви чудові,веселі,прикольні! Супер!"
  • "Клааас! Красуні!"
  • "Такі гарненькі сестрички"
  • "Ви круті!!!! Найкраща Дика сімейка)))"

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні" театральної актриси.

Раніше Лілія Ребрик в білому платті приголомшила ефектним виходом з чоловіком. Пара побувала на врученні премії від відомого глянсового журналу Cosmopolitan.

До речі, Лілія Ребрик в наряді смарагдового кольору розкрила тонкощі свого макіяжу.

Піджак і колготки в сітку: Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні" Лілія Ребрик в білій сукні приголомшила ефектним виходом з чоловіком
Новини України Лілія Ребрикведущая
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