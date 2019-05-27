Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик зачарувала фото з сімейного відпочинку

Співачка весело провела час з чоловіком і доньками
Лілія Ребрик - відома ведуча і актриса, яка завжди виглядає стильно і елегантно і захоплює шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Вона встигає виходити в ефір, грати в театрі і при цьому бути чудовою дружиною та матір'ю двох чарівних донечок. Артистка відмінно провела час разом із сім'єю на вихідних і поділилася з фанами милими кадрами.
Разом з чоловіком Андрієм Диким і їх діточками Діаною і Поліною Лілія вирушила на дитячий майданчик, де вони чудово повеселилися, незважаючи на не дуже хорошу погоду. На фото дівчинки ніжно цілують маму і одна одну, ловлять мильні бульбашки і дуріють з батьками.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)
"Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))) А Ви чим займаєтеся?", - прокоментувала Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери ведучої залишили багато розчулених коментарів, називаючи їх зразковою родиною і захоплюючись красою маляток.
Нагадаємо, Лілія Ребрик показала свої "закулісні будні" театральної актриси.
Раніше Лілія Ребрик в білому платті приголомшила ефектним виходом з чоловіком. Пара побувала на врученні премії від відомого глянсового журналу Cosmopolitan.
До речі, Лілія Ребрик в наряді смарагдового кольору розкрила тонкощі свого макіяжу.