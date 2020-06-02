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Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 18:33
Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми
Девід Бекхем з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

Знаменитий футболіст відзначив День батьків

Девід Бекхем приєднався до флешмобу на честь Дня захисту дітей, при цьому згадавши і про інше свято. 45-річний екс-футболіст і глава великої родини опублікував фото з усіма дітьми: 21-річним Брукліном, 17-річним Ромео, 15-річним Крузом, а також 8-річною Харпер Севен. Таким чином, британський бізнесмен вирішив нагадати, що у цей день відзначається також Всесвітній день батьків, проголошений ООН у 2012-му році.

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьмиДевід з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

«Сьогодні Всесвітній день батьків. Як батько чотирьох дітей, я знаю, що бути батьком означає, що ви повинні проявити силу, любов, турботу і терпіння одночасно, особливо в цей час. Сьогодні я думаю про різних батьків, які роблять все можливе, щасливого Всесвітнього дня батьків», – написав він.

На фото щасливий батько позує з дітьми на стадіоні. Хлопчики, одягнені в спортивну форму, як і сам Девід, а малятко Харпер – в джинсові шорти і сірий укорочений светр. Також у своєму пості Девід додав фото різних сімей різних націй, висловивши підтримку в ці нелегкі часи.

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьмиДевід обожнює свою сім'ю (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, батько знаменитого сімейства часто ділиться фото з дружиною і дітьми. Тільки за останні пару тижнів він встиг показати масу кадрів з прогулянки на природу, кумедне фото з Харпер Севен в однакових худі з написом «Друзі» (Девід обожнює цей серіал). Також він знайшов кілька архівних кадрів, де зовсім молода Вікторія тримає на руках старшого з дітей Брукліна – ще зовсім крихітку.

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьмиХарпер з батьком (фото: instagram.com/davidbeckham)

Шанувальники обожнюють подібні фото, а тому буквально засипали Девіда коментарями і численними сердечками. Цього разу вони також мовчати не стали.

  • Прекрасний чоловік
  • Так чудово
  • Дуже мило
  • Кращий в світі бос
  • Прекрасна сім'я
  • Ідеально
  • Красень чоловік
  • Моя улюблена сім'я
  • Чудове фото, сім'я – це все
  • Прекрасне фото з вами усіма
  • Король королів
  • Прекрасна сім'я, Девід

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьмиІдеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьмиІдеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Ідеальний батько: Девід Бекхем розчулив мережу зворушливим фото з усіма дітьми

Коментарі до посту (фото: принсткрин instagram.com/davidbeckham)

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Автор: Lite

Теги Новини України Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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