Ідеально! Віка з НеАнгелів в мікробікіні звела з розуму бездоганною фігурою

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка поміркувала про важливість душевного тепла

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели може похвалитися витонченою фігурою, за якою стоїть наполеглива праця і чимало зусиль. Дівчина завжди зриває овації, публікуючи фото в купальнику. І цей раз не став винятком. Так, Віка показла в Instagram цілу серію пляжних фото, зроблених ще в січні під час її відпочинку на екзотичному курорті біля океану.

На численних фото співачка позує у мікробікіні. Крихітний купальник не приховував, а лише підкреслив її підтягнуте засмагле тіло і точені форми.

"Сонце не вибирає, кому світити і дарувати своє тепло! Воно не поділяє на бідних і багатих, хороших і поганих, бідних і дурних, красивих і некрасивих... Це все мірила, придумані людьми! Всесвіт ідеальна і все створене нею для чогось, у всього є своє призначення! Будь подібно сонцю - випромінюй свій внутрішній світ, транслируй у світ любов і добро, бо тільки те, що ти робиш і те, ким є ти має сенс і значення! Все починається з нас самих! Віддаючи своє тепло, зігріває сам", - замотивувала шанувальників промениста дівчина

Віка похвалилася підтягнутим засмаглим тілом в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)

В коментарях підписники дівчини обдарували її компліментами і зазначили, що фігура у Віки просто ідеальна.

Ідеальна фігура!

Супер - фігура!

Дуже красива

Ідеально

Богиня!

Той випадок, коли краса ззовні і всередині!

Краса цунамі

Шикарна

Сексі

Красуня

Фігурка супер клас

Просто чарівність

Моя найкрасивіша, сексі вогонь

Скріншот коментарів

Раніше Віка з НеАнгелів в ефектних вузьких шкіряних лосинах прокотилася на скейтборді.

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Автор: Lite