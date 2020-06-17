ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ідеально! Віка з НеАнгелів в мікробікіні звела з розуму бездоганною фігурою

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2020 - 20:56
Ідеально! Віка з НеАнгелів в мікробікіні звела з розуму бездоганною фігурою
Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Співачка поміркувала про важливість душевного тепла

Вікторія Смеюха з гурту НеАнгели може похвалитися витонченою фігурою, за якою стоїть наполеглива праця і чимало зусиль. Дівчина завжди зриває овації, публікуючи фото в купальнику. І цей раз не став винятком. Так, Віка показла в Instagram цілу серію пляжних фото, зроблених ще в січні під час її відпочинку на екзотичному курорті біля океану.

На численних фото співачка позує у мікробікіні. Крихітний купальник не приховував, а лише підкреслив її підтягнуте засмагле тіло і точені форми.

"Сонце не вибирає, кому світити і дарувати своє тепло! Воно не поділяє на бідних і багатих, хороших і поганих, бідних і дурних, красивих і некрасивих... Це все мірила, придумані людьми! Всесвіт ідеальна і все створене нею для чогось, у всього є своє призначення! Будь подібно сонцю - випромінюй свій внутрішній світ, транслируй у світ любов і добро, бо тільки те, що ти робиш і те, ким є ти має сенс і значення! Все починається з нас самих! Віддаючи своє тепло, зігріває сам", - замотивувала шанувальників промениста дівчина

Віка похвалилася підтягнутим засмаглим тілом в бікіні (фото: instagram.com/vikanablack)

В коментарях підписники дівчини обдарували її компліментами і зазначили, що фігура у Віки просто ідеальна.

  • Ідеальна фігура!
  • Супер - фігура!
  • Дуже красива
  • Ідеально
  • Богиня!
  • Той випадок, коли краса ззовні і всередині!
  • Краса цунамі
  • Шикарна
  • Сексі
  • Красуня
  • Фігурка супер клас
  • Просто чарівність
  • Моя найкрасивіша, сексі вогонь

Скріншот коментарів

Раніше Віка з НеАнгелів в ефектних вузьких шкіряних лосинах прокотилася на скейтборді.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся