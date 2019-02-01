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"Ідеальна": Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2019 - 17:43
"Ідеальна": Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, під чиї пісні танцювала в такому вигляді

Українська співачка і учасниця популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка раніше викликала захоплення в мережі екстравагантним вбранням, вирішила остаточно "добити" своїх шанувальників і поділилася відвертим фото у спідній білизні. Пікантний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама двох дітей позує біля дзеркала у спортивній чорній білизні, демонструючи ідеальну фігуру.

"Танцювала під Бузову .... А ви?" - зробила Слава несподіване зізнання.

&quot;Ідеальна&quot;: Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники знаменитості навперебій захоплюються її формами і стрункістю, а також радять не слухати більше подібну музику.

"Слава, навіщо?:) Протріть вуха святою водою')";

"Народити 2 дітей і мати таку фігуру... мрія";

"Шикарна фігура";

"Дуже красива!";

"Ідеальна";

"Ваша фігура просто ідеальна!!!!";

"Бузову взагалі для здоров'я небезпечно слухати", - пишуть фолловери співачки.

&quot;Ідеальна&quot;: Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні&quot;Ідеальна&quot;: Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська поділилася з шанувальниками своєї радістю.

Ми також писали, що Слава Камінська з групи "Неангели" показала струнку фігуру в "голій" сукні від українського дизайнера.

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Новини України певецНеАнгелыфигураСлава Камінська
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