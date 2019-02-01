"Ідеальна": Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні

Співачка зізналася, під чиї пісні танцювала в такому вигляді
Українська співачка і учасниця популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка раніше викликала захоплення в мережі екстравагантним вбранням, вирішила остаточно "добити" своїх шанувальників і поділилася відвертим фото у спідній білизні. Пікантний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото мама двох дітей позує біля дзеркала у спортивній чорній білизні, демонструючи ідеальну фігуру.
"Танцювала під Бузову .... А ви?" - зробила Слава несподіване зізнання.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Підписники знаменитості навперебій захоплюються її формами і стрункістю, а також радять не слухати більше подібну музику.
"Слава, навіщо?:) Протріть вуха святою водою')";
"Народити 2 дітей і мати таку фігуру... мрія";
"Шикарна фігура";
"Дуже красива!";
"Ідеальна";
"Ваша фігура просто ідеальна!!!!";
"Бузову взагалі для здоров'я небезпечно слухати", - пишуть фолловери співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, раніше Слава Камінська поділилася з шанувальниками своєї радістю.
Ми також писали, що Слава Камінська з групи "Неангели" показала струнку фігуру в "голій" сукні від українського дизайнера.