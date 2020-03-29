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Ідеальна розтяжка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вражає гнучкістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2020 - 09:45
Ідеальна розтяжка: Тіна Кароль в облягаючому комбінезоні вражає гнучкістю
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка регулярно займається спортом на карантині

Тіна Кароль проводить час на карантині в компанії улюбленого і єдиного синочка Веніаміна, який примчав до мами прямо з Лондона. Співачка, нарешті, отримала можливість приділити час спілкування з хлопчиком і зізнається, що сподівається з його допомогою підтягти англійську, а його, в свою чергу, долучити до музики. Мама і син проводять дозвілля активно і весело: катаються на велосипедах, готують вечерю разом, читають в саду, а працьовитий Веня навіть встиг посадити своє перше дерево біля будинку. Тіна не забуває на карантині і про спорт – заняття пілатесом, стретчінгом і йогою - це її обов'язкова програма для підтримки себе в ідеальній формі.

Співачка публікує відео своїх тренувань в Instastories, а її фан-групи - розміщують на власних сторінка в соцмережі. Так, у свіжому ролику Тіна відображена в чорному облягаючому комбінезоні для йоги, який не сковує рухи і забезпечує комфорт під час занять спортом. Артистка демонструє гнучкість і розтяжку, виконуючи серію вправ.

Відео: Тіна Кароль займається спортом (instagram.com/tinakarol_fantina)

Також Тіна любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги. Скакалка – ідеальний інструмент для підтримки стрункості. Такі вправи зміцнюють серцево-судинну систему, покращують координацію і витривалість, прискорюють метаболізм, і навіть після закінчення тренування калорії продовжують спалюватися, а під час їх виконання проробляються практично всі групи м'язів.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Тіна Кароль у бордовому облягаючому комбінезоні з прозорими вставками спереду замотивировала шанувальників натхненною промовою і активним початком дня.

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Новини України Тіна Кароль
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