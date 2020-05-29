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Ідеальна пара: Сальма Хайек зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 17:31
Ідеальна пара: Сальма Хайек зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народження
Сальма Хайек з чоловіком (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка запостила спільне фото

Сальма Хайек, яка обожнює свій мікроблог в мережі Instagram, регулярно радує фанатів спокусливими фото, відвертими селфі і новинами про власних проекти. Фото особистого характеру в її мікроблозі також не рідкість. Але частіше вона показує коханого чоловіка – французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно – тільки кодли є значимий привід. Приміром, як кілька годин тому – на честь дня народження чоловіка.

Ідеальна пара: Сальма Хайек зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народження

Сальма і Франсуа-Анрі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма знайшла спільне романтичне фото, на якому ніжно цілує Франсуа-Анрі в щоку, а він просто світиться від щастя. «З днем народження, моя любов», – написала вона коротко і ємко. А фанати просто засипали пост приємними сломи та привітаннями.

Ідеальна пара: Сальма Хайек зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народження

Дочка Валентина (фото: instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, історія кохання Сальми і Франсуа-Анрі почалася понад 13 років тому і була не такою вже й безхмарною. У березні 2007-го популярна актриса повідомила про заручини з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, а також про свою вагітність. Донька пари – Валентина Палома Піно – народилася 21 вересня 2007 року в Лос-Анджелесі. Але в липні 2008-го року Хайєк розірвала заручини. Тим не менш, через деякий час пара відновила стосунки, а 14 лютого 2009-го року зареєструвала свій шлюб у мерії 6-го округу Парижа. 25 квітня того ж року пара провела церемонію одруження повторно в старовинному оперному театрі Ла Феніче у Венеції.

Ідеальна пара: Сальма Хайек зворушливо привітала коханого чоловіка з днем народженняСальма щаслива з Піно (фото: instagram.com/salmahayek)

Франсуа-Анрі є одним з найбагатших і найвпливовіших людей у світі. Під його керівництвом компанія Kering, де він був головою і головним виконавчим директором, стала займатися продажем предметів розкоші. Як сам Піно, так і Сальма активно беруть участь в благодійних проектах. В 2019-му році сім'я Піно зобов'язалася виділити 113 мільйонів доларів на відновлення згорілого Собору Паризької Богоматері.

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Автор: Lite

Теги Новини України Сальма Хайекактриса
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