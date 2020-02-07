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Ідеальна компанія: Віра Брежнєва показала, з ким відсвяткувала день народження

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 16:31
Ідеальна компанія: Віра Брежнєва показала, з ким відсвяткувала день народження
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

3 лютого співачці виповнилося 38 років

Колишня учасниця групи ВІА Гра Віра Брежнєва намагається не звертати уваги на чутки про своє розставання з чоловіком Костянтином Меладзе, які гуляють в пресі, і просто насолоджуватися життям. Зараз співачка, яка нещодавно зробила визнання про слабкі сторони і впевненість в собі, відпочиває в Італії в компанії найблизькіших людей. 3 лютого у артистки був день народження - їй виповнилося 38 років.

Віра відсвяткувала його в крутому готелі в Італії в оточенні Доломітових Альп і поділилася атмосферними знімками в Instagram. Вона влаштувала сімейну вечірку в компанії коханого чоловіка, молодшої дочки Сари і своїх сестер з сім'ями.

За словами знаменитості, цей день вийшов саме таким, як вона хотіла.

Ідеальна компанія: Віра Брежнєва показала, з ким відсвяткувала день народження

Фото: Віра Брежнєва з сім'єю (instagram.com/ververa)

"Ідеальний день народження - це ідеальна компанія в ідеальному місці ... я , як і хотіла, зібрала всіх сестер і ми провели цей день в приголомшливій атмосфері. Єдиний мінус нашої великої компанії - це неможливість зробити загальне фото, на якому б всі вийшли добре. зате з нами весело )) Я довго вибирала місце, де ми могли б отримати максимум задоволення за 2 дні і знайшла новий готель ( обожнюю свіжі готелі ). В результаті не хотіли їхати... хоч і довелося. постаралася в каруселі передати цей чарівний день", - розповіла щаслива Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

А на закуску вона порелаксувала у великому відкритому басейні з неймовірним видом на гори.

"Відкритий теплий басейн 3го лютого - немає слів. мій день задоволень", - прокоментувала співачка кадри в купальнику.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери тут же почали поздоровляти артистку з минулим днем народження і залишили їй багато душевних відгуків.

  • З днем народження, Віра! Будьте щасливі! Хто, якщо не Ви?
  • Красива і розумна, з днем народження водолій)
  • З днем народження неповторна Віра
  • Віра,ви не реальна красуня!всього найкращого вашій родині!
  • З минулим, улюблена наша. найкраща!
  • З Днем Народження кумир. Світіть і освещайте!
  • Казкова краса
  • З днем народження ))) здоров'я Вам і усім у Вашій родині !
  • З минулим днем народження. Добре коли близькі люди поруч
  • Якщо люди на фото щасливі, вони вже вийшли добре. прекрасна велика родина, це найкраще що може бути

Ідеальна компанія: Віра Брежнєва показала, з ким відсвяткувала день народження

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, що на Різдво Віра Брежнєва опублікувала душевне фото своєї великої і дружньої родини.

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