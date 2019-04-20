"Ідеальна": Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої

Деякі шанувальники стурбовані зайвої худорбою співачки
37-річна співачка Віра Брежнєва - одна з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі, що не раз доводила квітучою зовнішністю і витонченою фігурою. Днями зірка в черговий раз вразила шанувальників, поділившись в Instagram ефектним чорно-білим знімком.
На фото артистка позує в чорному боді і колготках, а також високих чоботях на шпильці. Доповнює образ широкий пояс. Віра поставила одну ногу на вентилятор і взяла красиву позу, демонструючи струнку фігуру.
"Ти розумієш, тут така справа..." - інтригуюче підписала кадр виконавиця.
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Знімок викликав бурхливу реакцію у її підписників, які залишили безліч захоплених компліментів. Серед них опинилася і зоряний фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко, яка теж оцінила форми Брежнєвої.
"Ідеальна", - лаконічно написала вона.
Інші ж фолловери красномовно висловили свої емоції.
Хоча деякі з фанів висловили стурбованість тим, що Віра, на їхню думку, занадто схудла.
Нагадаємо, чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе у новій пісні "Я не свята".
Ми також писали, що Світлана Лобода похвалила доньку Віри Брежнєвої, відзначивши її схожість із зірковою мамою.
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