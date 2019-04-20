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"Ідеальна": Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.04.2019 - 09:49
"Ідеальна": Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Деякі шанувальники стурбовані зайвої худорбою співачки

37-річна співачка Віра Брежнєва - одна з найкрасивіших жінок в шоу-бізнесі, що не раз доводила квітучою зовнішністю і витонченою фігурою. Днями зірка в черговий раз вразила шанувальників, поділившись в Instagram ефектним чорно-білим знімком.

На фото артистка позує в чорному боді і колготках, а також високих чоботях на шпильці. Доповнює образ широкий пояс. Віра поставила одну ногу на вентилятор і взяла красиву позу, демонструючи струнку фігуру.

"Ти розумієш, тут така справа..." - інтригуюче підписала кадр виконавиця.

&quot;Ідеальна&quot;: Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Знімок викликав бурхливу реакцію у її підписників, які залишили безліч захоплених компліментів. Серед них опинилася і зоряний фітнес-тренер і ведуча Аніта Луценко, яка теж оцінила форми Брежнєвої.

"Ідеальна", - лаконічно написала вона.

Інші ж фолловери красномовно висловили свої емоції.

  • "Красива, тіло похлеще ніж у топ моделей"
  • "Нескінченні ноги"
  • "Це не дівчина , а ангел з прекрасними очима і душею!!!"
  • "Дивовижна Віра"
  • "Красиво і естетично"
  • "Класна річ! А тіло взагалі шалене..."
  • "Чорний ангел"
  • "Безмежно Сексуальна Вірочка"
  • "Прямо з обкладинки! красуня"
  • "Як завжди спокуслива, і чарівна"

Хоча деякі з фанів висловили стурбованість тим, що Віра, на їхню думку, занадто схудла.

  • "Напевно схудла?"
  • "Худа як балалайка"
  • "Вер, щось ви зовсім худа, треба більше їсти"
  • "Яка худенька"
  • "Віра, ви все худіший і худіша, будь ласка, не доведіть до анорексії, як Джолі..."

Нагадаємо, чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе у новій пісні "Я не свята".

Ми також писали, що Світлана Лобода похвалила доньку Віри Брежнєвої, відзначивши її схожість із зірковою мамою.

Раніше Віра Брежнєва розкрила секрет краси і внутрішньої гармонії. Вона розповіла про важливість вміння бути собою.

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