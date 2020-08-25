Вона ідеальна: Ірина Шейк показала струнке тіло у відвертому бікіні

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель порадувала пляжним фото

Ірина Шейк – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка останнім часом багато уваги приділяє не тільки робочим проектам, але і постам у своєму блозі. Одне з нових фото на сторінці 34-річної красуні присвячено літный тематиці. Ірина сфоготрафирована на тлі океану в крихітному бікіні. Стрункі засмаглі ноги, тонка талія, а також спокуслива спина одразу привертають увагу навіть незважаючи на те, що Шейк знята з дальньої відстані. Дівчина не стала писати, де вона відпочиває, а також – з ким. Залишивши шанувальникам поле для фантазій.

Ірина на новому фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Вони, втім, не стали питати, замість цього написавши Ірині масу компліментів: «Ти найкрасивіша дівчина в світі», «Вау, так гарна», «Бредлі шокований», «Ірино, ти ідеал», «Фантастична», «Струнка», «Завжди прекрасна»...

Ірина виглядає просто божественно, вважають фанати (фото: instagram.com/irinashayk)

До речі, колишнього коханого Шейк і батька, дочки Леї – голлівудського актора Бредлі Купера – нещодавно запідозрили в романі з партнеркою по зйомках Дженніфер Гарнер. Але віддані шанувальники все ще впевнені, що популярний актор не може так легко забути таку красиву дівчину, як Ірина Шейк.