Досить дражнити: Віка з НеАнгелів апетитно ласує черешнею прямо з дерева

Задоволена співачка дорвалася до соковитих ягід
Через прохолодну дощову весну в Україні поганий урожай ягід і фруктів цим літом. Однак Вікторія Смеюха з групи НеАнгели змогла все ж поласувати соковитою і смачною черешнею - причому зробила це прямо з дерева! А попутно і влаштувала яскраву фотосесію, якою поділилася в своєму Instagram.
Співачка приміряла майку і штани захисного кольору хакі, а своє красиве довге волосся залишила розпущеним. Віка позувала серед всипаних ягодами гілок дерева, а також грайливо їла черешню на камеру.
"Червона Шапочка набрала б багато ягід, які акуратно клала б в маленьку карзину, але це не про мене. Я їх зриваю й одразу в ротик відправляю", - прокоментувала кадри артистка.
Вікторія Смеюха ефектно позувала біля черешні (фото: instagram.com/vikanablack)
Фолловери поспішили прокоментувати барвисті кадри співачки.
Скріншот коментарів
Раніше Віка з НеАнгелів в ефектних вузьких шкіряних лосинах прокотилася на скейтборді.
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Автор: Lite