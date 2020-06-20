Досить дражнити: Віка з НеАнгелів апетитно ласує черешнею прямо з дерева

Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Задоволена співачка дорвалася до соковитих ягід

Через прохолодну дощову весну в Україні поганий урожай ягід і фруктів цим літом. Однак Вікторія Смеюха з групи НеАнгели змогла все ж поласувати соковитою і смачною черешнею - причому зробила це прямо з дерева! А попутно і влаштувала яскраву фотосесію, якою поділилася в своєму Instagram.

Співачка приміряла майку і штани захисного кольору хакі, а своє красиве довге волосся залишила розпущеним. Віка позувала серед всипаних ягодами гілок дерева, а також грайливо їла черешню на камеру.

"Червона Шапочка набрала б багато ягід, які акуратно клала б в маленьку карзину, але це не про мене. Я їх зриваю й одразу в ротик відправляю", - прокоментувала кадри артистка.

Вікторія Смеюха ефектно позувала біля черешні (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловери поспішили прокоментувати барвисті кадри співачки.

Блін хоч десь є черешня

Немите не їж!

Обожнюю черешню. Віка, привези мені

а глисти?

Віка !!!! Вистачити дражнити!!! Я вже захлинувся слиною )))

Супер!!! Круті фотки!)

Сама як черешенка

Красуня

Полюбом сусідські

Черешневий командос

Яка ви класна красива жінка

Приємно апетиту

Ева в райському саду

Скріншот коментарів

Раніше Віка з НеАнгелів в ефектних вузьких шкіряних лосинах прокотилася на скейтборді.

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Автор: Lite