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"Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.02.2020 - 13:27
"Худенька така": активна Настя Каменських показала, як почала свій день
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка похвалилася підтягнутою фігурою в спортзалі

Настя Каменських помітно схудла і з задоволенням демонструє свою підтягнуту і апетитну фігуру - так, під час відпочинку з Потапом в Мексиці співачка вигуляла чимало яскравих купальників і ефектних курортних луків. Підтримувати форму їй допомагає правильне харчування і фізичні навантаження - артистка просто обожнює біг і нещодавно поділилася своїми секретами, як полюбити цей вид активності. Крім того, вона регулярно працює в спортзалі - крайній ранок зірка почала саме там.

Настя показала шанувальникам свій активний ранок в Instagram - виконавиця виклала знімок із залу, на якому зображена в короткому спортивному топі і яскравих шортиках, а також кросівках. Вона не стала наносити макіяж на обличчя, а зібрала волосся в хвіст.

Артистка зробила знімок біля дзеркала, за її спиною можна побачити різноманітні тренажери і пристосування для занять.

"Я почала свій день зі спорту. а ви як?" - поділилася мотивацією Каменських.

&quot;Худенька така&quot;: активна Настя Каменських показала, як почала свій день

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях фолловери зірки захоплюються її стрункою фігурою і розповідають, як почався цей день у них.

  • Вмираю на підлозі хитаючи прес
  • Красотуляя
  • Я починаю свій день зі школи
  • Спорт
  • Худенька така
  • Молодець спорт сила!))))
  • А у мене завтра тренування
  • Теж спорт))
  • Умничка рада за тебе а кава почала день
  • Я ще не почала
  • У мене теж сьогодні день почався зі спорту
  • Настя худенька
  • З того що ледве встав з ліжка
  • А я з роботи
  • Моя дівчинка кохана ,красуня

&quot;Худенька така&quot;: активна Настя Каменських показала, як почала свій день&quot;Худенька така&quot;: активна Настя Каменських показала, як почала свій день

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських розсекретила жіночу магію і показала, як "малює обличчя".

Настя Каменських білизні засвітила спокусливу засмагу і плоский животик Жіноча магія: Настя Каменських показала, як "малює обличчя" (відео)
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