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Господарочка у справі: дружина Дмитра Комарова показала, як красиво і нешкідливо прикрасити яйця

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.04.2020 - 09:56
Господарочка у справі: дружина Дмитра Комарова показала, як красиво і нешкідливо прикрасити яйця
Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

Дівчина розповіла, що в цьому році вперше буде сама пекти паску

Напередодні Великодня багато знаменитостей діляться своїми порадами і лайфхаками по підготовці до свята - ну а так як карантин все ще триває, то роблять це в соцмережах і онлайн. Наприклад, Тіна Кароль разом з 11-річним сином Веніаміном вийшли у прямий ефір на ТБ прямо зі свого будинку і поділилися маленькими хитрощами, як прикрасити стіл і будинок до свята. Вирішила розкрити свої великодні хитрощі і молода дружина Дмитра Комарова, модель і телеведуча Олександра Кучеренко.

Дівчина опублікувала миле домашнє фото, на якому вона зображена з пензлем у руках, а перед нею стоїть тарілка з гарно розмальованими великодніми яйцями. Саша розповіла, що вирішила в цьому році спробувати новий метод декорування - з допомогою серветки, який простий і нешкідливий. Крім того, в цьому році вона вже в якості дружини і господині буде вперше сама пекти паску.

Ну а процес прикрашання яєць вона детально показала на відео, щоб всі бажаючі могли повторити.

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"Почала готуватися до Великодня! З дитинства обожнюю всю цю передсвяткову метушню! Коли на всю хату пахне маминою пасочкою з цукатами, і вже просто кортить відламати верхівку і з'їсти всю солодку глазур. В цьому році, сама ставши господинею на кухні, вперше спробую спекти паску! Сподіваюся, вийде. А ось в чому я точно відчуваю себе кваліфікованим спеціалістом, так це у розфарбовуванні яєць)) Улюблена справа напередодні Великодня з самих ранніх років! Цього разу, крім класичного способу фарбування, вирішила спробувати новий для себе метод декорування. За допомогою серветки. Виявилося так просто - і так красиво! І нешкідливо. Негайно ділюся з вами своєю інструкцією - всі етапи на відео в каруселі. Гортайте і беріть на замітку. Бажаю всім ідеальних крашанок і смачних пасок! Зараз саме час поекспериментувати на кухні і згадати сімейні традиції!" - поділилася Кучеренко.

Користувачі мережі похвалили Сашу за хазяйновитість і подякували за відмінну ідею декору яєць на Великдень.

  • Вау! Так просто і красиво. дякую за інформацію)
  • Гарна ідея з прикрасою. Навіть не треба вміти малювати. І дуже красиво виходить
  • Молодчага
  • Як ж Дімі пощастило ,в хороші руки потрапив
  • Так просто і така краса! Я в шоці. Ви дуже гарна. Безмежно!!! щаслива за вас
  • Яка гарна господиня
  • Здорово! У суботу спробую зробити так само
  • Дуже гарно! Ви молодчинка!
  • А @komarovmir оцінив????
  • Дуже красиво вийшло
  • Ой які чудові і господарочка просто диво як хороша
  • Неймовірно красива господиня)
  • Яка ж Ви розумниця і красуня!

Господарочка у справі: дружина Дмитра Комарова показала, як красиво і нешкідливо прикрасити яйця

Скриншоот коментарів (instagram.com/aakucherenko)

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розповіла про домашній догляд за собою.

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