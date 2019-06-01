"Хоч відпочили?" Потап і Настя Каменських покинули Туреччину з поважної причини

Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

Молодята показали фото на фоні приватного літака

Потап і Настя Каменських 25 травня відразу після пишного весілля полетіли в Туреччину, де провели романтичний медовий місяць. Правда, він виявився зовсім нетривалим, і вже в суботу, 1 червня, молодята вилетіли назад в Україну. Потап вирішив озвучити в Instagram причину, по якій він з дружиною поспішив повернутися додому. Виявилося, всьому виною щільний гастрольний графік, і пару чекають концерти на батьківщині.

Продюсер опублікував фото на фоні приватного літака, на якому молодята з двома подругами Насті прилетіли на курорт. Одна з пасажирок жартома або серйозно заявила на камеру, що невеликий авіалайнер став весільним подарунком репера коханій дружині.

Настя - в білосніжному ромпері і кросівках. Вона посміхається і весело позує поруч із трапом і валізами. Потап – сама серйозність. Він трохи примружує очі від сліпучого очі сонця і однією рукою обіймає дружину.

Потап і Настя Каменських (фото: Instagram.com/realpotap)

"Медовий місяць триває! Правда, я в Одесу на концерт з гутом MOZGI, а Настя Каменських на свої концерти!" - пояснив він.

Знімок викликав захват у шанувальників пари. Вони почали переживати, чи встигли відпочити молодята, а також зазначили, що артисти – справжні трудоголіки.

"Все? Друзі, ну ви трудоголіки!", "Засмаглі, клас!", "Трудяги. Молодці! Щастя Вам!" "Ви просто бомбічні", "Вважаю, що це шикарна робота, ви разом, але окремо і встигаєте скучити і не набриднути один одному", "Щасливі і засмаглі", "Ви неймовірні! Обидва два, красиві, розумні, щасливі особистості!" - захоплювалися парою коментатори.

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських справили фурор емоційним фото на яхті. Продюсер притиснув до себе кохану дружину, яка засвітила фігуру в "хижому" купальнику.

Раніше Потап і Настя Каменських захопили пляжним фотосетом і показали, як вони розслабляються.