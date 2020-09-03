Гарненький, як і мама: Єва Лонгорія зачарувала мережу фото з сином Санті

Єва Лонгорія з сином (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса порадувала фото з сином

Єва Лонгорія запостила нове фото з сином Сантьяго. На ньому знаменита мама позує в домашній обстановці, захоплена грою з дитиною. Одягнена вона в стильний одяг: чорні штани і топ. А Санті Лонгорія одягли чорні шорти і сіру футболку з принтом. Виглядають мама і син задоволеними і щасливими. І хоча пост вона присвятила майбутнім виборам, написавши відповідний текст про майбутнє дитини. Тим не менш, молодий і привабливий зовнішній вигляд 45-річної Єви викликав у шанувальників не менший інтерес.

Нове фото Єви (фото: instagram.com/evalongoria)

«Як і будь-яка мама, я багато думаю про майбутнє Санті і про те, як ми можемо побудувати кращий світ, в який він зможе увійти. І все, що потрібно для початку, – це вирішення проблеми зміни клімату. Я обіцяю mi amor, що в листопаді я проголосую #VoteLikeAMadre і підтримаю кандидатів, які будуть боротися зі зміною клімату і захищати його майбутнє», – підписала пост Єва.

Санті помітно подорослішав(фото: instagram.com/evalongoria)

Фанати у відповідь написали багато приємних слів, Вони відзначили як красу 45-річної зірки, так і її відмінні материнські якості. «Так мило», «Ти чудова», «Ідеальне фото, люблю тебе, мамо», «Він так виріс», «Він твоя точна копія», «Як мені подобається це фото», «Абсолютно закоханий у це фото», «Гарненький», «Сміливий, як і мама»...