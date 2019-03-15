Холостяк 9 другий випуск: Микита Добринін зробить "еротичний" масаж одній з учасниць

Холостяк 9 - Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита Добринін доторкнеться до дуже "сексуальної дівчині"

Другий випуск популярного шоу Холостяк 9 глядачі зможуть побачити вже сьогодні, 15 березня, - традиційно на телеканалі СТБ (20:00). як завжди, головний холостяк країни Микита Добринін влаштує церемонію червоних троянд, під час якої одна з учасниць покине проект, не отримавши заповітну квітку. І хоча дізнатися всі подробиці ефіру можна буде тільки ввечері, але вже зараз стали відомі його вельми пікантні подробиці.

Так, у другому випуску Холостяка 9 Добринін запропонує одній учасниці відвідати з ним спа-салон в рамках романтичного побачення. Зазначимо, що такої честі заслуговує тільки одна дівчина!

Більш того, Микита Добринін зробить фаворитці цього вечора романтичний масаж. Після чого стане відомо, чи полонила вона його серце після палких пестощів.

Наголошується, що за правилами проекту кожен випуск Добринін буде запрошувати одну з дівчат на "спецпобачення". Все для того, щоб познайомитися з ними ближче і остаточно визначитися з обраницею. При цьому раніше відомий телеведучий неодноразово повторював, що дійсно серйозно налаштований зустріти на проекті справжню любов. Крім того, Микита Добринін вже не проти одружитися.

У другому випуску Холостяк 9 Микита Добринін зробить одній дівчині масаж

Звичайно, поки що не відомо, хто саме відправитися з холостяком в спа-салон. Але сам Добринін зазначив, що "вона дуже сексуальна".

Добриніну навіть "хотілося до неї доторкнутися і відчути її".

Отже, всі подробиці другого ефіру 9 сезону Холостяка можна дізнатися 15 березня на телеканалі СТБ ввечері - о 20:00.

Нагадаємо, раніше ми обирали найгарячіші фото красеня Добриніна.

Також екс-Холостяк вперше став батьком.