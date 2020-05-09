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Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2020 - 10:38
Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману
Христина, Дана, Віка з Холостяк 10 (фото: СТБ)

У 10-му випуску Холостяк 10 відбулося знайомство з батьками дівчат

У п'ятницю, 8 травня, на СТБ вийшов 10 випуск романтичного реаліті Холостяк-10. Макс познайомився з родинами чотирьох дівчат і визначив трьох учасниць, яких наступного тижня представить своїм батькам. Яким було спілкування головного героя з рідними Вікі, Крістіна, Дані і Даші і хто ж покинув проект – читайте в матеріалі.

Макс вирішив познайомитися з усіма мамами одночасно за одним столом. Але перш, ніж відповідати на питання Холостяка, жінки вирішили перевірити самого Макса і запропонували вгадати, де чия мама. Чоловік успішно пройшов цей «тест», після чого поспілкувався з кожної тет-а-тет. Окрім розмов про учасницях, Макс вирішив скористатися можливістю і дізнатися, яким мами представляють ідеальне побачення для своїх дочок.

Після спілкування з усіма жінками Макс зазначив: «Я переконався, що яблуко від яблуні недалеко падає. Всі мами прекрасні і дуже схожі зі своїми дочками. Дівчата не знають, що я зустрічався з їх мамами. Але, думаю, для них це буде дуже приємний сюрприз».

Таким чином, завдяки порадам матерів, Холостяк організував для Вікі, Даші, Дани і Христини побачення. Дашу Макс вчив водити автомобіль, з Вікою відправився на танці, для Дани влаштував фотосесію, а разом з Христиною відвідав дитяче містечко професій.

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Дана і Макс Михайлюк

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Батько Дані Макс

Після побачень головний герой познайомився з родинами всіх учасниць. Звичайно ж, рідні дівчат хотіли показати своїх дочок в кращому світлі і придумували різні способи, як це зробити. Мами Христини Вікі і запропонували зіграти в ігри. З батьком Дани Макс обговорював професійну діяльність дочки, а також піднялася тема еротичної поезії. Під час розмови з сім'єю Даші обговорили і традиції, і історію знайомства батьків.

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Макс і Даша

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Віка і Макс

Після тижня знайомства з сім'ями учасниць Холостяк змушений був прийняти важливе рішення і відпустити одну з дівчат додому. Христина з'явилася на Церемонії троянд без нарощеного волосся.

Макс, помітивши перевтілення, запросив дівчину на особисту розмову. Метою було дізнатися, чи має вона якісь переживання. Самому Холостяку учасниця сказала, що підстриглася, незважаючи на те, що це неправда.

«Абсолютно не має ніякого значення, якої довжини волосся. Я просто скучила по короткій стрижці», — сказала Христина.

Однак Макс не без підстав припустив, що дівчина не підстригала волосся, а просто їх зняла.

«Раніше мені вже доводилося помічати, що у неї не своя довжина. Тому я не розумію, навіщо вона збрехала. Я звертаю увагу на деталі, особливо коли шукаю супутницю життя», — розчаровано зауважив Макс.

Холостяк зізнався, що йому неприємно брехня. Чоловік зазначив, що постійні розмови про щирості і чесності знайшли своє логічне завершення, і попрощався з Христиною.

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Холостяк-10 десятий випуск: Макс Михайлюк розпрощався з учасницею після її обману

Христина

Не пропустіть вже в наступну п'ятницю, 15 травня о 19:00, знайомство з батьками Макса. Як пройде сама хвилююча зустріч — дізнайтеся в 11 випуск проекту " Холостяк-10 на СТБ!

Теги Новини України СТБХолостяктв-шоу
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