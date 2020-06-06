ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яким має бути ідеальний чоловік

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.06.2020 - 18:43
"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яким має бути ідеальний чоловік
Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса зізналася, якого чоловіка хотіла б зустріти на проекті

Вже цієї осені на телеканалі СТБ вийде нове романтичне реаліті "Хоостячка", де головна героїня буде вибирати собі обранця. Першою українською Холостячкою стала зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина, яка виховує 8-річного сина. Для сайту СТБ знаменитість зізналася, що побудувати щасливі стосунки з чоловіками їй заважала акторська кар'єра, адже часто її сприймали як героїню кіно чи театру.

Але Ксенія не втрачає оптимізму і сподівається, що серед учасників шоу знайдеться відповідний претендент на її серце, який буде з розумінням ставитися до її роботи і підтримувати у всьому.

Героїня нового проекту розповіла, яку людину хотіла б бачити поряд з собою.

"Хотіла б зустріти доброго, спокійного, відповідального чоловіка, який володіє силою, всіляко розвивається, і буде поважати мене і мою роботу. Перший, на кого я зверну увагу – це чоловік з гарною посмішкою. І, звичайно, мені дуже важливо почуття гумору", - зізналася Мішина.

&quot;Холостячка&quot; Ксенія Мішина розповіла, яким має бути ідеальний чоловік

Ксенія Мішина розповіла про ідеального чоловіка (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також актриса пригадала свою історію кохання, від якого у неї є 8-річний син Платон.

"Я абсолютно самостійна успішна людина. І не потребую батька своєї дитини. Це просто якась дуже сумна ситуація. Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому", - поділилася артистка.

&quot;Холостячка&quot; Ксенія Мішина розповіла, яким має бути ідеальний чоловік

Ксенія Мішина виховує 8-річного сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Зараз Ксенія вірить, що зможе зустріти свою любов і по-справжньому їй розкритися.

Раніше "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Ксения МишинаХолостячка
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся