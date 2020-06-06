"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яким має бути ідеальний чоловік

Мішина ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Актриса зізналася, якого чоловіка хотіла б зустріти на проекті

Вже цієї осені на телеканалі СТБ вийде нове романтичне реаліті "Хоостячка", де головна героїня буде вибирати собі обранця. Першою українською Холостячкою стала зірка серіалу "Кріпосна" і переможниця Танців з зірками 2019 Ксенія Мішина, яка виховує 8-річного сина. Для сайту СТБ знаменитість зізналася, що побудувати щасливі стосунки з чоловіками їй заважала акторська кар'єра, адже часто її сприймали як героїню кіно чи театру.

Але Ксенія не втрачає оптимізму і сподівається, що серед учасників шоу знайдеться відповідний претендент на її серце, який буде з розумінням ставитися до її роботи і підтримувати у всьому.

Героїня нового проекту розповіла, яку людину хотіла б бачити поряд з собою.

"Хотіла б зустріти доброго, спокійного, відповідального чоловіка, який володіє силою, всіляко розвивається, і буде поважати мене і мою роботу. Перший, на кого я зверну увагу – це чоловік з гарною посмішкою. І, звичайно, мені дуже важливо почуття гумору", - зізналася Мішина.

Ксенія Мішина розповіла про ідеального чоловіка (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Також актриса пригадала свою історію кохання, від якого у неї є 8-річний син Платон.

"Я абсолютно самостійна успішна людина. І не потребую батька своєї дитини. Це просто якась дуже сумна ситуація. Я була на 8 місяці вагітності, коли з його боку почалися моральні знущання та виховні процеси по відношенню до мене. Я вирішила поїхати до батьків і все поступово зійшло нанівець. Людина перестав дзвонити і цікавитися. Знаєте, моєму синові зараз 8 років і за цей час він жодного разу не запитав, хто мій тато і де він. Я навіть не знаю чому", - поділилася артистка.

Ксенія Мішина виховує 8-річного сина Платона (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Зараз Ксенія вірить, що зможе зустріти свою любов і по-справжньому їй розкритися.

Раніше "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила свої секрети краси і стрункості.

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Автор: Lite