"Ходила сива пава": KAZKA нарешті представила пісню на Євробачення

KAZKA — Apart

Мегапопулярная група KAZKA після тривалих очікувань і прохань шанувальників нарешті представила свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019. Англомовна композиція називається Apart (від англ. в контексті даної пісні — "окремо один від одного").

Примітно, що в новій пісні вміло поєднуються народні мотиви з сучасним звучанням, що відразу ж відзначили шанувальники групи. Крім того, колективу навіть вдалося вплести в пісню Apart рядки українською мовою.

"Під вишнею криниченька, милого чекаю. Од любові до милого серце завмирає... Ой ходила сива пава за крутесенькій горі. Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі", — співається в пісні.

Шанувальники колективу прийшли в захват від їх нової композиції.

"Як же мені вона подобається! Від кінцівки просто мурашить! НА повтор! Нарешті я зможу зробити українську версію на трек групи Kazka", — пише Олег Лахман.

"Український етнічний мотив у поєднанні з сучасною музикою - це просто КАЗКА", — зазначає Red STAR.

"Не можу перестати слухати, модний саунд!" — хвалить Artur Takhtalian.

"Для Євробачення пісня шикарна. Тут все ідеально: мелодія, біт, приспів, вставка народна взагалі э, вокал. Молодці!" — погоджується Marianne.

"Прошу тільки не підкачайте в живу!!!! Якщо Саша витягне ноти, тоді глядач повірить їй", — зауважує Diamond Loner.

Нагадаємо, VERA KEKELIA також презентувала WOW-пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019.

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