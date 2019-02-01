ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ходила сива пава": KAZKA нарешті представила пісню на Євробачення

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2019 - 10:54

KAZKA — Apart

Мегапопулярная група KAZKA після тривалих очікувань і прохань шанувальників нарешті представила свою конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019. Англомовна композиція називається Apart (від англ. в контексті даної пісні — "окремо один від одного").

Примітно, що в новій пісні вміло поєднуються народні мотиви з сучасним звучанням, що відразу ж відзначили шанувальники групи. Крім того, колективу навіть вдалося вплести в пісню Apart рядки українською мовою.

"Під вишнею криниченька, милого чекаю. Од любові до милого серце завмирає... Ой ходила сива пава за крутесенькій горі. Будемо з тобою, серце, і на небі й на землі", — співається в пісні.

Група Казка

Шанувальники колективу прийшли в захват від їх нової композиції.

"Як же мені вона подобається! Від кінцівки просто мурашить! НА повтор! Нарешті я зможу зробити українську версію на трек групи Kazka", — пише Олег Лахман.

"Український етнічний мотив у поєднанні з сучасною музикою - це просто КАЗКА", — зазначає Red STAR.

"Не можу перестати слухати, модний саунд!" — хвалить Artur Takhtalian.

"Для Євробачення пісня шикарна. Тут все ідеально: мелодія, біт, приспів, вставка народна взагалі э, вокал. Молодці!" — погоджується Marianne.

"Прошу тільки не підкачайте в живу!!!! Якщо Саша витягне ноти, тоді глядач повірить їй", — зауважує Diamond Loner.

Нагадаємо, VERA KEKELIA також презентувала WOW-пісню для Нацвідбору на Євробачення 2019.

І не пропустіть презентацію песнии групи BAHROMA.

Нацвідбір на Євробачення 2019: The Hypnotunez - суміш свінгу і енергії панку Фаворитка Нацвідбору на Євробачення розповіла про роботу в стриптиз-клубі
Новини України KAZKAЕвровидение 2019
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся