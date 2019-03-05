"Хочу з тобою прозвучати": Тіна Кароль зворушила мережу чуттєвим експромтом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка пообіцяла допомогти молодому таланту в його творчості

Відома співачка та українська поп-діва Тіна Кароль, яка також є наставницею вокального проекту "Голос країни", поділилася в Instagram фрагментом відео з одним з учасників шоу, який не пройшов “сліпі прослуховування", але залишив незабутнє враження і навіть заспівав дуетом із зіркою.

Назар Ільчишен працював у Німеччині на будівництві сім днів в тиждень і мріяв по поверненню в Україну зайнятися музичною кар'єрою. Він виконав хіт Христини Соловій "Фортепіано", акомпануючи на роялі. До починаючому артистові ніхто не повернувся, але Тіна Кароль була просто зачарована його голосом і вокальними даними

"Я вважаю, що я не дочекалася тебе. І хочеться зробити якийсь реванш. Мені хочеться прозвучати з тобою, заспівати. Це буде імпровізація. Реальний талант", - сказала зірка, піднявшись на сцену до хлопця.

Відео: instagram.com/tina_karol

Назар так зворушив серце артистки, що вона вирішила підтримати його в прагненнях і написала емоційний пост, пообіцявши сприяти музикантові в кар'єрі.

"Шоу "Голос" завжди несподіваний не лише для учасників, але і для тренерів. Я зібрала команду до того, як Назар вийшов на сцену. Менше, що я могла тоді зробити - це заспівати з ним на сцені. Але я щиро вважаю, що цього мало. Назар, я обіцяю, що допоможу тобі заспівати ще. Іноді поразка стає перемогою. Вірте в себе при будь-яких обставин! Майбутнє музики України в наших руках!" - звернулася співачка до хлопця.

Шанувальники артистки підтримали її у прагненні допомогти таланту і зазначили, що дует був просто прекрасний.

"Дуже гарно заспівали! І дуже шкода,що цього хлопця ніхто не взяв у свою команду", "Саме проникливе виступ. Я розплакалася. Спасибі за емоції, Тіна", "Це було так душевно і гарно", "Дуже подобається, як звучить. Дякую за світло!" - відзначали коментатори.

Раніше Тіна Кароль "засвітилася" у компанії телеведучого Юрія Горбунова в яскравому образі від українського бренду.

До речі Тіна Кароль поділилася чарівним знімком в топі від FLOW THE LABEL і спідниці від українського бренду FROLOV.