"Хочу до сонця": Лобода показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку

Судячи з підпису до посту, співачка вже повернулася до холодів
Українська співачка Світлана Лобода, яка нині проживає і виступає в Росії, нещодавно виклала ностальгуюче фото в Instagram. На ньому співачка приймає сонячні ванни на Мальдівах. Судячи з підпису до фото канікули співачки вже закінчилися і вона повернулася в засніжену Москву.
Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial/)
Світлана показала на фото красиві ноги, позуючи в сорочці, під якою видніється купальник.
"Хочу до сонця, #авокругхолода", - написала співачка на своїй сторінці.
Фото: instagram.com/lobodaofficial/
Користувачі мережі відзначили, що співачка трохи засумувала на фото, хоча все одно красуня.
"Сумна!", - помітила galina.ursul.
"Клич мене – сонце", - вирішив пофліртувати siga_man.
"Светик така гарна" - захопилася godd3ssv3tlana.
"Ти і так сонце", - зазначив alex._ilyin.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial/)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співачка вразила мережу розкутим відвертим танцем.
До речі, нещодавно Світлана Лобода показала розтяжку, яку фолловери порівняли з легендарними розтяжками Волочкової.
Відео: РБК-Україна