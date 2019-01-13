"Хочу до сонця": Лобода показала стрункі ноги на сонячному фото з відпочинку

Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)

Судячи з підпису до посту, співачка вже повернулася до холодів

Українська співачка Світлана Лобода, яка нині проживає і виступає в Росії, нещодавно виклала ностальгуюче фото в Instagram. На ньому співачка приймає сонячні ванни на Мальдівах. Судячи з підпису до фото канікули співачки вже закінчилися і вона повернулася в засніжену Москву.

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial/)

Світлана показала на фото красиві ноги, позуючи в сорочці, під якою видніється купальник.

"Хочу до сонця, #авокругхолода", - написала співачка на своїй сторінці.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Користувачі мережі відзначили, що співачка трохи засумувала на фото, хоча все одно красуня.

"Сумна!", - помітила galina.ursul.

"Клич мене – сонце", - вирішив пофліртувати siga_man.

"Светик така гарна" - захопилася godd3ssv3tlana.

"Ти і так сонце", - зазначив alex._ilyin.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що співачка вразила мережу розкутим відвертим танцем.

До речі, нещодавно Світлана Лобода показала розтяжку, яку фолловери порівняли з легендарними розтяжками Волочкової.

Відео: РБК-Україна