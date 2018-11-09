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"Хочу помовчати": Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахів

Lite » Зірки 09.11.2018 - 14:02

Відео: YouTube / "Прямий ефір"

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно розповіла про те, як почуває себе після операції і чому вона потрапила в лікарню в РФ, відверто зізналася, що тужить за рідним Києвом та хоче влаштувати там великий концерт. Про це співачка повідомила під час інтерв'ю для Андрія Малахова.

Відповідаючи на питання, чи стала Москва для неї рідним містом, артистка, яка активно будує свою кар'єру в РФ, зазначила, що у неї взагалі немає відчуття, що у неї є десь "своє місто".

"Я ж постійно на гастролях. У мене взагалі немає відчуття, що у мене є десь моє місто. Звичайно, мої коріння - це Київ, і я відчуваю себе там дуже комфортно. Там мені тепло, привітно, там вся моя сім'я", - розповіла співачка.

&quot;Хочу помовчати&quot;: Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахів&quot;Хочу помовчати&quot;: Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахівСкрін: YouTube / "Прямий ефір"

Лобода розповіла, що з часом, якщо ти весь час подорожуєш, стає людиною світу.

"Є улюблені місця. Я дуже люблю Париж, Венецію, Індію. От мені здається, що найкраще місце на землі - це Індія. Мені там так добре, і здається, що в минулому житті я там жила", - зізналася співачка.

Світлана розповіла, що обожнює запахи в Індії.

"Ось у мене запитують - тобі подобається запах гною, корів? А я виходжу з літака в аеропорту, і мені так добре. Я так хочу в ці храми, мені так подобаються ці палички", - сказала артистка.

Лобода також відкрила свої плани поїхати самою в Тибет тижнів на три

"Пожити там трохи з монахами, трохи помовчати. Я хочу помолитися, позайматися йогою. І хочу поїхати туди одного", - отетила артистка.

"Трансформація весь час необхідна людині. Весь час потрібно шукати шляхи, які допоможуть тобі рости всередині", - сказала Лобода.

&quot;Хочу помовчати&quot;: Лобода вирішила поїхати в Тибет до монахівСкрін: YouTube / "Прямий ефір"

"А по Києву ти сумуєш? Адже непрості стосунки зараз між Росією та Україною...", - запитав ведучий.

Лодоба зізналася, що вона сумує за станом, за відчуттями.

"Там моє коріння. Коли ти народжуєшся в певній країні у певному місці, ти це любиш щиро всім серцем. І я вірю, що рано чи пізно, я повернуся, зроблю величезний стадіон, великий концерт. Тому що велика кількість людей їй пишуть - "будь ласка, зробіть концерт!" Я кажу - "дайте нам ще трохи часу". Ми зберемо там великий концерт, люди будуть щасливі, і все налагодиться", - сказала Світлана.

Раніше повідомлялося, що опальна українська артистка Світлана Лобода, яку нещодавно з лікарні в Москві забирав лідер легендарної рок-групи Rammstein, знову дала відвертий натяк на відносини з музикантом.

Також ми писали про те, що Лобода, яка перенесла екстрену операцію на нирці у московській лікарні, понесла через це великі збитки.

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Відео: РБК-Україна

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