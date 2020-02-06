Хижі пташхи: фантастичная історія Харлі Квінн — в прокат виходить стрічка з Марго Роббі в головній ролі

Хижі пташхи: фантастичная історія Харлі Квінн

В кінотеатрах України довгоочікувана стрічка виходить з 6 лютого

З 6 січня в кінотеатрах України стартує показ одного з найочікуваніших фільмів 2020 року - "Хижі пташхи: фантастичная історія Харлі Квінн". Після подій "Загону самогубців" відчайдушність Харлі Квінн (роль дісталася 29-річній Марго Роббі) розійшлася з Джокером. Тим часом, юна Кассандра Кейн знаходить алмаз, що належить злочинному лідеру Чорній Масці. Тому Харлі об'єднується з Чорною Канаркою, Мисливцем і Рене Монтойя для захисту Кассандри.

Хижі пташхи: Фантастична історія Харлі Квінн — сюжет фільму

Ви чули коли-небудь байку про копа, пташку, психопатку і принцесу мафії? "Хижі Птахи (і фантастична Харлі Квінн)" - заплутана історія, яку Харлі розповідає так, як тільки вона могла б розповісти. Коли підступний самозакоханий негідник Готема Роман Сайонис і його права рука Зас націлюються на молоду дівчину по імені Кас, місто перевертається догори дном, щоб знайти її. Шляхи Харлі, Мисливиці, Чорної Канарки і Рене Монтойї перетинаються, і цій четвірці не залишається нічого іншого, як об'єднатися для знищення Роману.

Дивитися розклад сеансів в кінотеатрах України

Цікаві факти про фільм "Хижі птахи":

Кеті Янь – перша азійська постановниця супергеройського фільму.

Зіграти одну з супергероинь пропонували співачці Леді Газі.

Сем Рокуелл міг зіграти лиходія в "Хижих птахів".

Олександра Даддарио і Софія Бутелла могли стати Мисливцем.

В коміксах DC засновницею команди Хижих птахів була Бэтгерл. При цьому Харлі Квінн ніколи не була членом групи.

"Хижі Птахи"стануть першим проектом в рамках трилогії фільмів, сфокусованих на Харлі Квінн. Розвитком трилогії стане картина "Сирени Готема", заснована на однойменній команді коміксів DC

Кадри з фільму

Марго Роббі, яка також є продюсером, представила ідею «Хижі птахи» компанії Warner Bros. Pictures в 2015 році. Фільм був анонсований в травні 2016 року; Христина Ходсон була найнята для написання сценарію в листопаді цього року, а Кеті Янь підписала контракт в якості режисера в квітні 2018 року. Більшість акторського складу і знімальної групи були підтверджені до грудня 2018 року.

Основні зйомки тривали з січня по квітень 2019 року і проходили в центрі Лос-Анджелеса і в студії Warner Bros в Бербанку, Каліфорнія. Додаткові зйомки відбулися у вересні 2019 року. "Хижі птахи" стануть першим фільмом DCEU і другим фільмом DC Films, який отримав рейтинг R (18+) від MPAA.