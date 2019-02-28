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Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2019 - 13:37
Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками
Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося

Потап – ще той любитель дивувати, а іноді й епатувати публіку. Український продюсер знає, як викликати галас і "корисні" чутки. Один з недавніх постів Потапа – пряме тому підтвердження.

На своїй instagram-сторінці Потап, який раніше зробив гучну заяву про Каменських, опублікував фото, на якому демонструє свій новий стильний образ в сіро-чорних тонах. На реперові джинси із заниженою посадкою, чорний трикотажний кардиган, така ж чорна футболка з логотипом групи "Мозги". Образ доповнює чорна кепка, а також грубі черевики, які Потап "по-модньому" не зашнуровува.

До речі, багато шанувальників Потапа зазначили, що їх улюбленець знову сильно схуд і став виглядати набагато краще.

Стильний Потап

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

І все ж шанувальників привернуло інше. А саме – підпис, яким репер супроводжує своє нове фото.

"Gay Rap, Гей Реп #gay #rap #гей #реп", — написав український продюсер, що миттєво викликало жартівливі суперечки в мережі, мовляв, Потап "натякає на свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію". І все ж слід розуміти, що репер, як звичайно, пожартував.

  • "Ух ти, дуже креативно, стильно і мінімалістично-еротично"
  • "Як Міккі Рурк"
  • "Потап нарешті поміняв стиль! Бомбічно красиво! Джинси і черевики - супер по-чоловічому виглядаєш! Дуже йде! Такий альфа-самець!"
  • "Міцний Горішок) І ніби як гейська тема і начебто на Брюса Вілліса схожий"
  • "Красунчик, схуд, молодець"
  • "Хештег гей, що це?"
  • "Олег Винник поділився гардеробом?)"
  • "Гей реп?"
  • "На стилі"

До речі, до цього Потап також публікував стильні фото, тільки він позував на них вже в іншому образі – в жовтих тонах Тоді шанувальники співака також в один голос зазначили, що він – красень.

 

Потап у новій модній зйомці (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на сходовому майданчику. Обидва виконавця показували стильні образи.

Також нагадаємо, Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті".

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