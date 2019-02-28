Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками

Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося
Потап – ще той любитель дивувати, а іноді й епатувати публіку. Український продюсер знає, як викликати галас і "корисні" чутки. Один з недавніх постів Потапа – пряме тому підтвердження.
На своїй instagram-сторінці Потап, який раніше зробив гучну заяву про Каменських, опублікував фото, на якому демонструє свій новий стильний образ в сіро-чорних тонах. На реперові джинси із заниженою посадкою, чорний трикотажний кардиган, така ж чорна футболка з логотипом групи "Мозги". Образ доповнює чорна кепка, а також грубі черевики, які Потап "по-модньому" не зашнуровува.
До речі, багато шанувальників Потапа зазначили, що їх улюбленець знову сильно схуд і став виглядати набагато краще.
Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)
І все ж шанувальників привернуло інше. А саме – підпис, яким репер супроводжує своє нове фото.
"Gay Rap, Гей Реп #gay #rap #гей #реп", — написав український продюсер, що миттєво викликало жартівливі суперечки в мережі, мовляв, Потап "натякає на свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію". І все ж слід розуміти, що репер, як звичайно, пожартував.
До речі, до цього Потап також публікував стильні фото, тільки він позував на них вже в іншому образі – в жовтих тонах Тоді шанувальники співака також в один голос зазначили, що він – красень.
Потап у новій модній зйомці (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на сходовому майданчику. Обидва виконавця показували стильні образи.
Також нагадаємо, Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті".