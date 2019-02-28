Хештег гей: схудлий Потап здивував фанів дивними натяками

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Репер вирішив змінити імідж, але без жартів, як завжди, не обійшлося

Потап – ще той любитель дивувати, а іноді й епатувати публіку. Український продюсер знає, як викликати галас і "корисні" чутки. Один з недавніх постів Потапа – пряме тому підтвердження.

На своїй instagram-сторінці Потап, який раніше зробив гучну заяву про Каменських, опублікував фото, на якому демонструє свій новий стильний образ в сіро-чорних тонах. На реперові джинси із заниженою посадкою, чорний трикотажний кардиган, така ж чорна футболка з логотипом групи "Мозги". Образ доповнює чорна кепка, а також грубі черевики, які Потап "по-модньому" не зашнуровува.

До речі, багато шанувальників Потапа зазначили, що їх улюбленець знову сильно схуд і став виглядати набагато краще.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

І все ж шанувальників привернуло інше. А саме – підпис, яким репер супроводжує своє нове фото.

"Gay Rap, Гей Реп #gay #rap #гей #реп", — написав український продюсер, що миттєво викликало жартівливі суперечки в мережі, мовляв, Потап "натякає на свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію". І все ж слід розуміти, що репер, як звичайно, пожартував.

"Ух ти, дуже креативно, стильно і мінімалістично-еротично"

"Як Міккі Рурк"

"Потап нарешті поміняв стиль! Бомбічно красиво! Джинси і черевики - супер по-чоловічому виглядаєш! Дуже йде! Такий альфа-самець!"

"Міцний Горішок) І ніби як гейська тема і начебто на Брюса Вілліса схожий"

"Красунчик, схуд, молодець"

"Хештег гей, що це?"

"Олег Винник поділився гардеробом?)"

"Гей реп?"

"На стилі"

До речі, до цього Потап також публікував стильні фото, тільки він позував на них вже в іншому образі – в жовтих тонах Тоді шанувальники співака також в один голос зазначили, що він – красень.

Потап у новій модній зйомці (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап і Дорофєєва знялися разом у незвичайній локації - на сходовому майданчику. Обидва виконавця показували стильні образи.

Також нагадаємо, Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті".