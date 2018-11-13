KAZKA несподівано стала лідером в російському музичному чарті

Видео: KAZKA "Плакала" (YouTube/KAZKA)
Музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Русский Крутяк". На перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала". Вихід групи в топ чарта на російському музичному телеканалі - безперечно можна назвати серйозною перемогою на музичному полі бою.
Скріншот поста аккаунта (instagram.com/muztv)
До речі, хіт популярної групи KAZKA "Плакала" нещодавно увійшов до топ-10 пісень світового чарту Shazam. Крім того, ця композиція є найпопулярнішим українським треком на YouTube - на сьогоднішній день тільки аудіоверсія синглу має понад 71 млн прослуховувань, а кліп подивилися вже 41 млн меломанів з усього світу.
За KAZKA слідом йде Сергій Лазарєв з його хітом "Шепотом". Він зайняв другу позицію рейтингу.
Третє місце в рейтингу зайняла Олена Темнікова, яка виконувала пісню "Не Модные".
Останнє місце дісталося улюблениці Ользі Бузовій з синглом "Принимай Мене"
Крім інших виконавців у рейтинг "Крутяка" потрапили Світлана Лобода з хітом "Superstar "та Ані Лорак з піснею "Сумасшедшая". Вони зайняли в чарті 16-е і 18-е місця відповідно.
Повний список синглів, які були представлені в підсумках чарту, виглядають наступним чином:
1 KAZKA — Плакала
2. СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ — Шепотом
3. ЕЛЕНА ТЕМНИКОВА — Не Модные
4. ЛЕША СВИК — Малиновый Свет
5. ИРИНА ДУБЦОВА — Факт
6. LITTLE BIG — Skibidi
7. АРТУР ПИРОЖКОВ — Запутался Я
8. МАКС БАРСКИХ — Полураздета
9. MONATIK & НАДЯ ДОРОФЕЕВА — Глубоко
10. КРИД ЕГОР FEAT. КИРКОРОВ ФИЛИПП — Цвет Настроения Черный
11. ГРАДУСЫ — Она
12. АННА СЕДОКОВА — Шантарам
13. HAMMALI & NAVAI — Пустите Меня На Танцпол
14. NK — Lomala
15. ДЖИГАН — На Восьмом Этаже
16. LOBODA — Superstar
17. ARTIK & ASTI — Невероятно
18. АНИ ЛОРАК — Сумасшедшая
19. MATRANG — Медуза
20. НЮША — Таю
21. ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ & MBAND — Мама, Не Горюй!
22. BURITO — Взлетай
23. ЭЛДЖЕЙ — Hey, Guys
24. МАРСЕЛЬ — Районами-Кварталами
25. ДИМА БИЛАН & POLINA — Пьяная Любовь
26. ЛЕОНИД АГУТИН И СЕРГЕЙ ШНУРОВ — Какая-то Фигня
27. A'STUDIO — Тик-Так
28. ALISHER — Скажи Мне, Алла
29. ПОЛИНА ГАГАРИНА — Выше Головы
30. ОЛЬГА БУЗОВА — Принимай Меня
Рейтинг музканал опублікував на своїй сторінці в Instagram. Власне, активність, яку виявили російські підписники в обговоренні рейтингу, а саме надання першого місця українському колективу, була очікувана.
"А причому тут KAZKA і LITTLE BIG якщо це РОСІЙСЬКИЙ крутяк?", "Завжди думала, що тут пісні саме російською мовою", "Пісні російською повинні бути в такому Топі", "Причому тут KAZKA, коли це РУССКИЙ топ", " Що за хрень на першому місці?" - поскаржилися користувачі мережі.
Скріншот: "ТОП-30. Русский Крутяк" (nstagram.com/muztv/)
Тим не менш, в треді була рівна кількість і тих, хто підтримав українських виконавців, виділивши їхню композицію як красиву і мелодійну.
Варто відзначити, що у рейтинг були ще українські виконавці, однак вони такого резонансу в чарт не внесли, оскільки їхнє виконання було на звичній для росіян мові.