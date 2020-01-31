Григорій Решетник про нового Холостяка-10: Дівчата будуть зачаровані його енергетикою

За словами телеведучого, новий холостяк вміє розташувати до себе
6 березня СТБ стартує довгоочікуваний 10 сезон романтичного реаліті Холостяк-10, головним героєм якого став пілот і власник льотної школи в Майамі – Макс. Напередодні прем'єри ведучий проекту Григорій Решетник поділився враженнями від знайомства з Холостяком, а також зізнався, чим здивує новий сезон.
Макс - Холостяк-10 (фото: СТБ)
Також ведучий зізнався, що в 10 сезоні глядачів Холостяка чекають дуже несподівані повороти.
Нагадаємо, що нового холостяка звати Макс, він пілот, а також власник льотної школи в Америці. Про це стало відомо на презентації весняного сезону СТБ «З любов'ю МОЖЛИВО ВСЕ».
Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Макс багато років йшов до своєї мети – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові. Раніше у мережу злили інтригуючі подробиці про Холостяка-10.
Також трохи пізніше Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою романтичного ТБ-шоу.