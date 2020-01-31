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Григорій Решетник про нового Холостяка-10: Дівчата будуть зачаровані його енергетикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2020 - 14:16
Григорій Решетник про нового Холостяка-10: Дівчата будуть зачаровані його енергетикою
Телеведучий Григорій Решетник (фото: СТБ)

За словами телеведучого, новий холостяк вміє розташувати до себе

6 березня СТБ стартує довгоочікуваний 10 сезон романтичного реаліті Холостяк-10, головним героєм якого став пілот і власник льотної школи в Майамі – Макс. Напередодні прем'єри ведучий проекту Григорій Решетник поділився враженнями від знайомства з Холостяком, а також зізнався, чим здивує новий сезон.

  • «З Максом ми відразу подружилися, бо дуже близькі по духу. У нього палкий характер і в спілкуванні відразу відчувається темперамент, його вогонь, перш за все, по відношенню до дівчат. На якомусь етапі, я впевнений, учасниці поголовно будуть зачаровані енергетикою нашого неземного Холостяка (посміхається), – поділився ведучий проекту. – Він класний, він справжній, і в той же час дуже розважливий і глибокий».

Григорій Решетник про нового Холостяка-10: Дівчата будуть зачаровані його енергетикою

Макс - Холостяк-10 (фото: СТБ)

Також ведучий зізнався, що в 10 сезоні глядачів Холостяка чекають дуже несподівані повороти.

  • «Це буде відбуватися і на побаченнях, і під час спілкування тет-а-тет. Не секрет, що багато учасниць переглядали попередні сезони, до чогось готувалися. Але тут все залежить тільки від рішень самого Холостяка», – розповів Григорій Решетник.

Нагадаємо, що нового холостяка звати Макс, він пілот, а також власник льотної школи в Америці. Про це стало відомо на презентації весняного сезону СТБ «З любов'ю МОЖЛИВО ВСЕ».

Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Макс багато років йшов до своєї мети – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові. Раніше у мережу злили інтригуючі подробиці про Холостяка-10.

Також трохи пізніше Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова дали настанову новому герою романтичного ТБ-шоу.

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