"Гріх не подуркувати": українські зірки засипають відео #BottleCapChallenge

ШОК! СКАНДАЛ! Могилевська лупцює своїх співробітників Дивитися до кінця! Як думаєте у мене вийде? Пробувати ще? Робіть ставки #BottleCapChallenge #наталія могилевська #2019 #могилевська #бутылкачелендж #гумор #позитив

