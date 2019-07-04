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"Гріх не подуркувати": українські зірки засипають відео #BottleCapChallenge

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.07.2019 - 13:56
"Гріх не подуркувати": українські зірки засипають відео #BottleCapChallenge
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Новий флешмоб #BottleCapChallenge може спробувати кожен і не турбуватися за результат, смішні відео набирають ще більше лайків

Інтернет-простір заполонив новий ефектний челендж, який як і всі попередні не має жодного сенсу, але покликаний просто розважити публіку.

Імовірно, що все почалося з Instagram-сторінки американського актора Джейсона Стейтема (Jason Statham), який показав своїм шанувальникам один з трюків з відкриванням ногою пляшки з водою, однак є і твердження, що першим був боєць MMA з Казахстану Карен Пашикян. Користувачі втім не стали з'ясовувати цих подробиць, а просто приєдналися до #BottleCapChallenge, викладаючи відео з більш або менш вдалими спробами.

Не стали відставати від гри і представники вітчизняного шоу-бізнесу і спорту. Так смішними відео вже поділилися комік і телеведучий Олександр Педан, телеведучий Андрій Бідняків, спортсмен Жан Беленюк і навіть тендітна співачка Наталія Могилевська, додавши до кадрів кумедний підпис.

Відео: Наталя Могилевська теж прийняла участь у грі (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"ШОК! СКАНДАЛ! Могилевська лупцює своїх співробітників. Дивитися до кінця! Як думаєте у мене вийде? Пробувати ще? Робіть ставки",- написала Наталя на своїй сторінці в Instagram.

Олександр Педан, який не боїться здатися смішним, супроводив трюк елементами кунг-фу, капоейри і навіть балетним па з "Лебединого озера".

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