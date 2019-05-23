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"Готуємося": стали відомі перші зіркові гості весілля Потапа і Насті

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 15:57
"Готуємося": стали відомі перші зіркові гості весілля Потапа і Насті
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Юрій Горбунов поділився милим фото з нареченим

Вже зовсім скоро відбудеться радісна та довгоочікувана для багатьох подія - 23 травня о 16:00 розпочнеться весільна церемонія Потапа і Насті Каменських. Як вдалося дізнатися журналістам, на святі буде багато зіркових гостей, однак для преси воно буде закритим. Втім, перші імена вже відомі - на своїй сторінці в Instagram телеведучий Юрій Горбунов опублікував спільне фото з Катею Осадчою і щасливим нареченим Потапом.

Шоумен повідомив, що вони активно готуються до такої важливої події в житті його друга. На знімку всі троє одягнені у білі футболки і радісно посміхаються в об'єктив.

"Через кілька годин у нашого кращого друга Олексія найголовніша подія в житті!!! Готуємось!! #тонайкращийденьмогожиття", - прокоментував Горбунов.

&quot;Готуємося&quot;: стали відомі перші зіркові гості весілля Потапа і НастіФото: Юрій Горбунов та Катя Осадча готуються до весілля Потапа (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зазначимо, що за непідтвердженими даними Потап є хрещеним батьком сина Осадчої і Горбунова.

Чи будуть Юрій і Катя ведучими церемонії або просто гостями, поки невідомо.

В коментарях шанувальники продовжують вітати Потапа і Настю зі щасливою подією, а також просять Горбунова зробити включення з весілля.

  • "Зробіть включення з весілля)))"
  • "Я в шоці)))) Вітаю))) Це так круто"
  • "Радію за них! Нехай щастить вам всім!"
  • "Ура!!!!! Щастя і любові!!! Гірко!!!"
  • "Боже я в захваті. Гарно погуляти, а молодятам довгих щасливих років життя))) І чекаємо фото зі свята"
  • "Щастя молодим!!! І гірко!!!"
  • "Нарешті! Довго вони збиралися!)))"
  • "Щасливої долі і Олексію з Настею і Вам з Катеринкою. Я Вас дуже Люблю"
  • "Гарні, щастя в необмеженій кількості"

Нагадаємо, раніше Потап підтвердив весілля з Настею Каменських відвертим кліпом-присвятою. Він зізнався в любові "своїй дівчинці" і зазначив, що у них "будуть гарні діти".

У свою чергу Настя Каменських зворушила мережу визнанням в любові Потапу. Співачка зворушливо подякувала Потапу за те, що був готовий приховувати їх таємницю від сторонніх і оберігати кохання і заявила, що прийшла пора поділитися щастям з шанувальниками. Пізніше вона показала перше фото перед весіллям з Потапом.

До речі, син Тіни Кароль вже встиг мило привітати Потапа і Настю з весіллям, причому зробив це англійською мовою.

Найкрасивіша наречена: Настя Каменських показала перше фото перед весіллям з Потапом "Раді поділитися своїм щастям": Каменських зворушила мережу зізнанням в коханні Потапу
Новини України Настя КаменськихЮрій ГорбуновПотап
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