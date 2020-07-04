В гостях у мами Настечки: Потап показав миле домашнє фото дружини без макіяжу

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Продюсер розчулив мережу затишним сімейним знімком

Відомий український продюсер і артист Потап, який днями був нагороджений почесним званням Заслуженого артиста України, зачарував мережу затишним і милим домашнім фото своєї коханої дружини Насті Каменських. Разом з дружиною вони вирушили в гості до її мами. До речі, у Потапа прекрасні стосунки з тещею, про що він неодноразово розповідав в інтерв'ю.

Репер опублікував знімок, на якому зобразив їх сніданок в саду. За столиком з накритим легким сніданком сидить Настя в майці з квітковим принтом. Волосся співачки зібране в недбалий хвіст, а на обличчі немає ні краплі макіяжу. Артистка дивиться в тарілку - можливо, вона і не підозрювала, що чоловік її знімає. Кадр вийшов дуже атмосферним і теплим.

"В гостях у мами Настечки. "здрастуй рідне село, як же довго мене не було", - прокоментував фото Потап.

Настя Каменських без макіяжу насолоджується сніданком в гостях у мами (фото: instagram.com/kamenskux)

Фолловери засипали пару теплими відгуками в коментарях.

Прикольно, побачити вас у сільській місцевості. Молодці, мамі допомагати треба завжди

Відразу в голові слова з пісні у мами вдома на кухні так добре

Як душевненько,клас

Тиша і спокій, і повітря чисте, краса

Найтепліше і найдушевніше фото, також дуже захотілось в село. Лиш немає до кого вже їхати.. ГАРНОГО ВАМ ДНЯ! Бережіть рідних

Атмосферно

Така Настя сама ніжна і виглядає молодше ніж коли секс діва.

Круто коли є куди приїжджати,

Настя така справжня, без штучних губ і грудей. Це зараз така рідкість серед популярних людей

Як затишно і ніжно

Щастя так і іскрить від фото. Захотілося в село

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських постала в образі граціозної русалки і показала дивовижний підводний кадр.

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Автор: Lite