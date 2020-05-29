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Я так пишаюся собою: Емілі Ратаковскі здивувала шанувальників несподіваним навичкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.05.2020 - 20:33
Я так пишаюся собою: Емілі Ратаковскі здивувала шанувальників несподіваним навичкою
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка вміє дивувати

Емілі Ратаковскі вміє дивувати – цього у знаменитої красуні не віднімеш. Але якщо зазвичай вона використовує свою яскраву зовнішність і талант підносити її, то цього разу вона показала суто практичні навички. Модель, дизайнер, засновниця бренду і актриса тепер по праву може називати себе і hair-стилістом. Це вміння вона показала у своїх сторіз на фото, вона зробила своєму чоловікові Себастьяну нову зачіску. «Стрижка для мого малого», «Я так пишаюся», – додала Ратаковскі у підписі. Знімки вийшли ідилічними і добрими – поруч із закоханою парочкою примостився їх улюбленець Коломбо.

Я так пишаюся собою: Емілі Ратаковскі здивувала шанувальників несподіваним навичкою

Я так пишаюся собою: Емілі Ратаковскі здивувала шанувальників несподіваним навичкою

Емілі за роботою (фото: instagram.com/emrata)

Емілі виглядає задоволеною і щасливою. І, навіть вдома, – дуже спокусливою. Вона одягла гірчичного відтінку брюки кльош, а також укорочений сірий светр. А чоловік відомої бізнесвумен вдома віддає перевагу комфортному спортивному стилю – він носить вільного крою шорти і майку. Поки Емілі орудує ножицями, хлопець знімає її роботу на телефон. Пізніше Емілі показала результат, яким так пишається – вона прибрала скроні, а спереду залишила довжину. Потрібно визнати, що вийшло дійсно непогано!

Я так пишаюся собою: Емілі Ратаковскі здивувала шанувальників несподіваним навичкоюЕмілі і Себастьян обожнюють один одного (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, під час карантину Емілі встигла зробити стрижку і собі, коханій. Зрозуміло, вона не стала робити кардинальних стрижок і прибирати довжину. Але пару сантиметрів по всій перимертку вона постригла. У мережі вона показала лише пару кадрів, похвалившись помітно посвіжілого чином.

Також разом з коханим чоловіком вони проявили себе у зйомці для глянцю, яка проходила на дому. Емілі сама розробляла образи, робила макіяж і зачіску. А Себастьян спробував себе в якості фешн-фотографа. Результат вийшов чудовий! Так що Ратаковскі вкотре довела правдивість відомого висловлювання – талановита людина талановита у всьому.

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Автор: Lite

Теги Новини України Эмили Ратаковскимодель
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