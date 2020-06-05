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Гаряче! Переможниця Холостяк 10 засвітила стрункі ніжки на зухвалому фото з гримерки

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.06.2020 - 21:58
Гаряче! Переможниця Холостяк 10 засвітила стрункі ніжки на зухвалому фото з гримерки
Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова завела мережу сміливим фото біля дзеркала

Переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова живе повним і насиченим життям, намагаючись не згадувати про розставання з Максом Михайлюком, адже таке рішення прийняла сама – вона дізналася, що у її обранця був інтим з однією з учасниць. Цікавим фанам проекту так і не вдалося з'ясувати, про кого йде мова, але в мережі розгорівся неабиякий скандал. Тим часом Даша публікує спокусливі кадри з фотосетів і яскраво демонструє Максу, що він втратив.

Так, на новому знімку дівчина засвітила стрункі засмаглі ніжки і показала свою розтяжку, адже Даша – професійна гімнастка. Вона робить селфі біля дзеркала у короткому квітчастому платті. Кадр зроблений в гримерці після одного з недавніх фотосетов дівчини.

Шанувальники прийшли в захват від зухвалого кадру і не скупилися на компліменти. Також вони, як і раніше мріють про возз'єднання пари.

Гаряче! Переможниця Холостяк 10 засвітила стрункі ніжки на зухвалому фото з гримерки

Даша з Холостяк-10 зробила зухвале селфи (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Не буде сліз і соплів: переможниця Холостяк-10 Даша підвела підсумки проекту

  • Красуня,помирись з Максом, ви гарна пара, правда
  • За тобою приємно спостерігати. Така красуня, дуже подобається слухати твої поради, я прислухаюся
  • Господи, Боже мій. Яка гарна, не можу просто
  • Дуже красива
  • Найкрасивіші ніжки
  • Дуже гарна і щира
  • Дуже гарна і ніжки стрункі
  • Неймовірна

Скріншот коментарів

Раніше переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова засвітила обручку від Макса Михайлюка.

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Автор: Lite

Теги Новини України Холостяк
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