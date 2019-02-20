Гаряча жінка: Тіна Кароль розбурхала мережу напівоголеним фото

Шанувальники оцінили сміливе фото і скупали співачку в компліментах

Судья Голосу країни 9, украинская певица Тина Кароль нечасто балует поклонников откровенными фото - звезда предпочитает более женственные и утонченные образы. Однако на днях артистка, которая ранее очаровала воздушным платьем от украинского дизайнера, взбудоражила фанов весьма пикантным кадром в своем Instagram, на котором она запечатлена полуобнаженной.

На фото Тина позирует в нижнем белье - фиолетовом боди, украшенном камнями, а также светлом пальто, которое она спустила с плеч, и туфлях на каблуке. Она сидит на стуле боком к камере, демонстрируя точеную фигуру и соблазнительные изгибы тела.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики остались в полном восторге от столь горячего кадра и засыпали Кароль комплиментами, называя ее богиней и королевой.

"Мой цветочек", "Я знала, Тина умеет удивлять своих", "Моя королева", "Ааа, какая же ты красивая", "Красота, волшебная", "Откровенно!", "Тіна, ви як завжди неперевершена. Так тримати", "Тина вы очень сексуальна!", "Нжно и безумно сексуально одновременно", "Горячая женщина", "Я хочу тебе бавити, я хочу тебе вабити", "Ох какое горячее фото", "Нереальная", - пишут фолловеры певицы.

Напомним, ранее мечтательная Тина Кароль оголила плечи на чувственном фото. Снимок получился солнечным и загадочным.

Напомним, что коллега Тины Кароль по шоу "Голос страны" Дан Балан проявляет знаки внимания в ее адрес и даже подарил артистке красивый букет в знак симпатии.

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Видео: РБК-Украина