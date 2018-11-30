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Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп

Lite » Зірки 30.11.2018 - 12:29

Відео: Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart ft. Miley Cyrus (youtube.com/Mark Ronson)

Відома американська співачка і актриса Майлі Сайрус вперше за довгий час порадувала шанувальників новою відеороботою. Зірка представила кліп на пісню Nothing Breaks Like a Heart, який був знятий у Києві.

Зазначимо, що композиція записана спільно з британським діджеєм Марком Ронсоном.

Зйомки кліпу проходили наприкінці жовтня на Дарницькому мосту, який перекривали протягом двох вихідних днів. В'їзд на шляхопровід був закритий як з боку Дніпровської набережної, так і з боку Печерського району.

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліпГонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп

Кадр з кліпу Nothing Breaks Like a Heart

Тоді новина про це з'явилася в соцмережах - очевидці насилу могли повірити, що бачать зірку світового рівня в своєму місті.

У музичному відео Nothing Breaks Like a Heart співачка влаштовує дику поліцейську погоню по вулицях і мосту, виявляється в танцювальному клубі для дорослих і на інших цікавих локаціях.

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліпГонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп

Кадр з кліпу Nothing Breaks Like a Heart

Пісня Nothing Breaks Like a Heart — перший сингл з майбутнього студійного альбому Марка Ронсона, який вийде в наступному році. Ронсон і Сайрус представлять наступний сингл 15 грудня цього року на шоу Saturday Night Live.

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп

Гонки на Дарницькому мосту: Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліпКадр з кліпу Nothing Breaks Like a Heart

Нагадаємо, раніше в Києві помітили популярну американську співачку Майлі Сайрус. Як пише видання Popcake, зірка спробувала український борщ і випила горілки.

Ми також писали про те, що Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista. Про свої емоції Мішель говорить мовою танцю: темпераментні жести, звуки та рухи з латиноамериканських танців виражають почуття, які переповнюють героїню. Символічно, що зйомки кліпу проходили під час її участі в телепроекті "Танці з зірками".

Раніше повідомлялося, що українська співачка Ані Лорак представила новий кліп на пісню "Сон". Це один з найбільш відвертих кліпів Лорак, в якому вона продемонструвала все тіло.

Відео: РБК-Україна

Michelle Andrade показала своє альтер-его в пристрасному кліпі Hasta La Vista "Щур обрізав кабель": у Києві намагались зірвати концерт Макса Барських
Новини України КиївпевецклипМайли Сайрус
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