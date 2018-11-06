"Голі" фото піднімають рейтинг": Віталій Козловський звернувся до шанувальників

Фото: Віталій Козловський (колаж РБК-Україна)

Співак задумався про підвищення своєї популярності в соцмережах

Популярний український співак Віталій Козловський задумався про те, як можна підняти свій рейтинг і кількість підписників у соцмережах. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував новий знімок і попросив шанувальників поділитися своєю думкою.

Віталій роздумує, чи варто йому постити більше фото в оголеному вигляді.

"Може пора включитися і частіше викладати фото в Інстаграмі? Або голяка? Адже саме "голі" фото піднімають рейтинг і чисельність підписників... Що скажете? Якось останнім часом я закинув свою сторінку і не викладаю інтригуючий контент. P. S. Готуюся до концерту - 17 листопада. Київ. Bel Etage", - написав Козловський.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Проте більшість підписників відзначили, що воліли б бачити новини про творчість Віталія, а своє оголене тіло краще залишити для коханої людини.

Скріншот коментарів (instagram.com/vkozlovskiy)

До речі, Козловський - відомий любитель пікантних знімків і вже не раз ділився ними в соцмережі.

Фото: Віталій Козловський (instagram.com/vkozlovskiy)

Нагадаємо, раніше український співак Віталій Козловський представив на суд шанувальників нову пісню з цікавою історією. Композицію під назвою "Все скінчено" артист не випускав більше року, оскільки вважав її надто особистою.

Ми також писали про те, що Віталій Козловський, який нещодавно розлучився з Раміною, заінтригував шанувальників новим знімком, на якому він позує з молодою дівчиною. Відповідне фото опубліковано в Instagram. На фото Віталій позує з 18-річною учасницею конкурсу "Міс Київ-2018" Анастасією Субиной, з якої раніше співак знімався в кліпі.

Зазначимо, що 20 вересня Віталій Козловський презентував кліп до композиції "Літай". Режисером відео став Олександр Філатович. А героїнею кліпу - модель Анастасія Субина.

Відео: РБК-Україна